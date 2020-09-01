Cimbom Neftçi ile eşleşti
Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi İsviçre'de gerçekleştirilirken Galatasaray'a Azerbaycan ekibi Neftçi çıktı.
Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi İsviçre'de gerçekleştirilirken Galatasaray'a Azerbaycan ekibi Neftçi çıktı. Tek maç üzerinden yapılacak tur 17 Eylül Perşembe günü Azerbaycan'da oynanacak. Kazanan takım üçüncü ön eleme turuna kalacak. Azerbaycan Premier Ligi'nde geçtiğimiz sezonu, Karabağ Ağdam'ın ardından ikinci sırada bitiren başkent ekibi, 2020-2021 Sezonu UEFA Avrupa Ligi'ne birinci ön eleme turundan katıldı ve Makedon rakibi Shkupi'yi 2-1'lik skorla yenip eledi.
RAKİBİ TANIYALIM
STADYUM: Maçlarını Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'deki 11 bin kişilik Bakcell Arena'da oynuyor.
HOCASI KİM: Netftçi Bakü'nun teknik direktörlüğünü Fizuli Mammadov yapıyor.
BAŞARILARI: Azerbaycan Ligi'nde 8 şampiyonluğu ve 7 Azerbaycan Kupası şampiyonluğu başarısı bulunuyor.
GALİBİYETLE BAŞLADI: Birinci haftası oynanan Azerbaycan liginde Sebali takımına karşı oynadığı ilk hafta maçını 2-1 kazanmayı başardı.
DABO GİTTİ: Geçtiğimiz sezon 7 golle takımın en golcü oyuncuları arasında bulunan Bagaliy Dabo takımdan ayrıldı.
DİKKAT EDİLECEK İSİM: 7 golü bulunan Steven Joseph- Monrose, takımın tehlikeli santrforu olarak göze çarpıyor
- 1.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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