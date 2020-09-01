Cimbom Neftçi ile eşleşti

Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi İsviçre'de gerçekleştirilirken Galatasaray'a Azerbaycan ekibi Neftçi çıktı. Tek maç üzerinden yapılacak tur 17 Eylül Perşembe günü Azerbaycan'da oynanacak. Kazanan takım üçüncü ön eleme turuna kalacak. Azerbaycan Premier Ligi'nde geçtiğimiz sezonu, Karabağ Ağdam'ın ardından ikinci sırada bitiren başkent ekibi, 2020-2021 Sezonu UEFA Avrupa Ligi'ne birinci ön eleme turundan katıldı ve Makedon rakibi Shkupi'yi 2-1'lik skorla yenip eledi.



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STADYUM: Maçlarını Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'deki 11 bin kişilik Bakcell Arena'da oynuyor.

HOCASI KİM: Netftçi Bakü'nun teknik direktörlüğünü Fizuli Mammadov yapıyor.

BAŞARILARI: Azerbaycan Ligi'nde 8 şampiyonluğu ve 7 Azerbaycan Kupası şampiyonluğu başarısı bulunuyor.

GALİBİYETLE BAŞLADI: Birinci haftası oynanan Azerbaycan liginde Sebali takımına karşı oynadığı ilk hafta maçını 2-1 kazanmayı başardı.

DABO GİTTİ: Geçtiğimiz sezon 7 golle takımın en golcü oyuncuları arasında bulunan Bagaliy Dabo takımdan ayrıldı.

DİKKAT EDİLECEK İSİM: 7 golü bulunan Steven Joseph- Monrose, takımın tehlikeli santrforu olarak göze çarpıyor