Cimbom Neftçi ile eşleşti - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
01 Eylül 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Cimbom Neftçi ile eşleşti

Cimbom Neftçi ile eşleşti

Cimbom Neftçi ile eşleşti

2. Eleme Turu'nun kura çekimi 'de gerçekleştirilirken 'a ekibi Neftçi çıktı.

2. Eleme Turu'nun kura çekimi 'de gerçekleştirilirken 'a ekibi Neftçi çıktı. Tek maç üzerinden yapılacak tur 17 Eylül Perşembe günü Azerbaycan'da oynanacak. Kazanan takım üçüncü ön eleme turuna kalacak. Azerbaycan Premier Ligi'nde geçtiğimiz sezonu, Karabağ Ağdam'ın ardından ikinci sırada bitiren başkent ekibi, 2020-2021 Sezonu Avrupa Ligi'ne birinci ön eleme turundan katıldı ve Makedon rakibi Shkupi'yi 2-1'lik skorla yenip eledi.

RAKİBİ TANIYALIM

STADYUM: Maçlarını Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'deki 11 bin kişilik Bakcell Arena'da oynuyor.

HOCASI KİM: Netftçi Bakü'nun teknik direktörlüğünü Fizuli Mammadov yapıyor.

BAŞARILARI: Azerbaycan Ligi'nde 8 şampiyonluğu ve 7 Azerbaycan Kupası şampiyonluğu başarısı bulunuyor.

GALİBİYETLE BAŞLADI: Birinci haftası oynanan Azerbaycan liginde Sebali takımına karşı oynadığı ilk hafta maçını 2-1 kazanmayı başardı.

DABO GİTTİ: Geçtiğimiz sezon 7 golle takımın en golcü oyuncuları arasında bulunan Bagaliy Dabo takımdan ayrıldı.

DİKKAT EDİLECEK İSİM: 7 golü bulunan Steven Joseph- Monrose, takımın tehlikeli santrforu olarak göze çarpıyor

  1. 1.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cimbom Neftçi ile eşleşti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA