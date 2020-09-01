Marcao giderse forma Emin ellerde

Marcao'ya gelen tekliflerin değerlendirilmesi konusunda teknik direktör Fatih Terim ile yönetim fikir birliğine vardı… Eğer beklentileri karşılayan bir teklif olursa Brezilyalı stoperin satılması gündemde. Bu rakam şimdilik 15 milyon euro ve üzeri olarak kabul edilmiş durumda… Yönetim, Marcao'nun satılması durumunda Terim'den stoper alternatifler için bir liste istedi. Ancak Terim, Luyindama'nın yanında Emin Bayram'ı oynatacağını, Donk'u da rotasyonda kullanacağını söyledi. Stopere takviye istemediğini iletti.



TEKLİF YOK

Marcao'yu İngiltere'den Newcastle ciddi bir şekilde istiyor. Ayrıca İtalya'dan Fiorentina, Fransa'dan Lyon ve Ukrayna'dan Dinamo Kiev yakından ilgileniyor. Ancak Brezilyalı için sarı-kırmızılı kulübe henüz resmi teklif gelmediği belirtiliyor.