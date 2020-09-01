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01 Eylül 2020, Salı
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giderse forma Emin ellerde

Marcao giderse forma Emin ellerde

, yeni transfer istemiyor. Genç yıldıza defansta şans verecek.

'ya gelen tekliflerin değerlendirilmesi konusunda teknik direktör ile yönetim fikir birliğine vardı… Eğer beklentileri karşılayan bir teklif olursa Brezilyalı stoperin satılması gündemde. Bu rakam şimdilik 15 milyon euro ve üzeri olarak kabul edilmiş durumda… Yönetim, Marcao'nun satılması durumunda Terim'den stoper alternatifler için bir liste istedi. Ancak Terim, Luyindama'nın yanında Emin Bayram'ı oynatacağını, Donk'u da rotasyonda kullanacağını söyledi. Stopere takviye istemediğini iletti.

TEKLİF YOK
Marcao'yu 'den Newcastle ciddi bir şekilde istiyor. Ayrıca 'dan , 'dan ve 'dan yakından ilgileniyor. Ancak Brezilyalı için sarı-kırmızılı kulübe henüz resmi teklif gelmediği belirtiliyor.

  1. 1.9.2020
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