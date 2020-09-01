Marcao giderse forma Emin ellerde
Fatih Terim, yeni transfer istemiyor. Genç yıldıza defansta şans verecek.
Marcao'ya gelen tekliflerin değerlendirilmesi konusunda teknik direktör Fatih Terim ile yönetim fikir birliğine vardı… Eğer beklentileri karşılayan bir teklif olursa Brezilyalı stoperin satılması gündemde. Bu rakam şimdilik 15 milyon euro ve üzeri olarak kabul edilmiş durumda… Yönetim, Marcao'nun satılması durumunda Terim'den stoper alternatifler için bir liste istedi. Ancak Terim, Luyindama'nın yanında Emin Bayram'ı oynatacağını, Donk'u da rotasyonda kullanacağını söyledi. Stopere takviye istemediğini iletti.
TEKLİF YOK
Marcao'yu İngiltere'den Newcastle ciddi bir şekilde istiyor. Ayrıca İtalya'dan Fiorentina, Fransa'dan Lyon ve Ukrayna'dan Dinamo Kiev yakından ilgileniyor. Ancak Brezilyalı için sarı-kırmızılı kulübe henüz resmi teklif gelmediği belirtiliyor.
- 1.9.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Marcao giderse forma Emin ellerde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.