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01 Eylül 2020, Salı
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Taylan’ı hazırlıyor

Taylan’ı hazırlıyor

Savunmada, kanatlarda ve santrfor bölgesinde eksiği bulunmayan, kaleye de takviyesi yapan 'da tek eksik bölge olarak merkez orta saha görülüyor.

Savunmada, kanatlarda ve santrfor bölgesinde eksiği bulunmayan, kaleye de takviyesi yapan 'da tek eksik bölge olarak merkez orta saha görülüyor. bekleyen eldeki kadro dahilinde Donk ve dışında son süreçte Taylan Antalyalı'yı o bölgeye hazırlıyor. Taylan da bu sezon kendisini göstermek için yoğun çaba harcıyor.
  1. 1.9.2020
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