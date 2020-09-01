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01 Eylül 2020, Salı
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Lisansları beklemede

Lisansları beklemede

, , Kılınç, ve Omar'ı kadrosuna katan 'da yeni transferlerin henüz lisansı çıkmadı.

, , Kılınç, ve Omar'ı kadrosuna katan 'da yeni transferlerin henüz lisansı çıkmadı. Sarıkırmızılı kulübün 35 milyon TL vergi borcu olduğu ortaya çıkarken, Cimbom'un ilgin ilk haftasındaki FK maçına kadar Kurumu ve Vergi Dairesi'ne olan vadesi geçmiş borçlarını kapatması gerekiyor.
  1. 1.9.2020
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