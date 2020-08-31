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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray G.Saraylı eski yıldızın yeni takımı belli oldu!

resmen Marsilya'da!

Yuto Nagatomo resmen Marsilya'da!

'ın yollarını resmen ayırdığı Japon oyuncusu 'nun yeni adresi belli oldu. Tecrübeli oyuncu Fransız ekibi Marsilya ile resmen anlaştı. İşte detaylar...

'ın 2018/19 sezonunda İtalyan ekibi Inter'den 2,50 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Japonyalı oyuncu ile yollar resmen ayrılmıştı.

Sarı-kırmızılılar ile yollarını ayıran 33 yaşındaki oyuncunun yeni adresi belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Olimpik Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas-Boas yaptığı açıklamada "Yuto, pazar günü Marsilya'ya geldi. Pazartesi günü sağlık kontrollerinden geçecek. Tecrübeli ve lider bir oyuncu arıyorduk. Yuto Nagatomo, son iki sezonda Galatasaray formasıyla 11 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Jordan Amavi için harika bir alternatif olacak. Bundan sonra sol bek mevkisinden çok daha istikrarlı performanslar alacağız." ifadelerini kullanmıştı. Fransız ekibi bu transferi resmen açıkladı.

Yuto Nagatomo son resmi maçını Galatasaray'ın 'de 28.12.2019 tarihinde çıktığı maçında oynamıştı. Parçalı formayla 65 maça çıkan tecrübeli oyuncu 3 gol atıp 7 asist yaptı.

  1. 31.08.2020
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