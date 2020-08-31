Yuto Nagatomo resmen Marsilya'da!
Galatasaray'ın yollarını resmen ayırdığı Japon oyuncusu Yuto Nagatomo'nun yeni adresi belli oldu. Tecrübeli oyuncu Fransız ekibi Marsilya ile resmen anlaştı. İşte detaylar...
Galatasaray'ın 2018/19 sezonunda İtalyan ekibi Inter'den 2,50 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Japonyalı oyuncu Yuto Nagatomo ile yollar resmen ayrılmıştı.
Sarı-kırmızılılar ile yollarını ayıran 33 yaşındaki oyuncunun yeni adresi belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Olimpik Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas-Boas yaptığı açıklamada "Yuto, pazar günü Marsilya'ya geldi. Pazartesi günü sağlık kontrollerinden geçecek. Tecrübeli ve lider bir oyuncu arıyorduk. Yuto Nagatomo, son iki sezonda Galatasaray formasıyla 11 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Jordan Amavi için harika bir alternatif olacak. Bundan sonra sol bek mevkisinden çok daha istikrarlı performanslar alacağız." ifadelerini kullanmıştı. Fransız ekibi bu transferi resmen açıkladı.
Yuto Nagatomo son resmi maçını Galatasaray'ın Süper Lig'de 28.12.2019 tarihinde çıktığı Antalyaspor maçında oynamıştı. Parçalı formayla 65 maça çıkan tecrübeli oyuncu 3 gol atıp 7 asist yaptı.
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- 31.08.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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