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Fatih Terim'den yönetime uyarı! "10 milyonun altına satmayın"
Yeni sezon için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da hedef mutlak şampiyonluk... Sarı-kırmızılılarda transfer için temaslarda devam ederken, beklenen verimin alınamadığı isimlerin yanı sıra, kadroya katılacak isimlere kaynak yaratmak amacıyla bazı oyuncularla yollar ayrılacak. Bu isimlerden biri için de Fatih Terim'den yönetime bir uyarı gitti. İşte detaylar...
31 Ağustos 2020 Pazartesi 22:38
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray şampiyonluktan başka bir şey düşünmezken, 4 Ağustos'ta başlayan transfer döneminde şu ana dek 5 transferi resmen açıklamış durumda.
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Sarı-kırmızılılar, Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katarken, lisinde bulunan isimlerle de temaslarına devam ediyor.
Takıma yapılan takviyelerin yanında, halihazırda kadroda bulunan bazı isimlerle de vedaya hazırlanan Galatasaraylı kurmaylar görüşmelerini sürdürüyor.
Sarı-kırmızılıların 2018/19 sezonunda Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Marcao için de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Son günlerde takımdan ayrılması gündeme gelen ve sosyal medyada Newcastle United'ı takibe alan Marcao için İngiltere'ye transfer iddiası yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.