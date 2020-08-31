Fatih Terim'den yönetime uyarı! "10 milyonun altına satmayın"

Yeni sezon için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da hedef mutlak şampiyonluk... Sarı-kırmızılılarda transfer için temaslarda devam ederken, beklenen verimin alınamadığı isimlerin yanı sıra, kadroya katılacak isimlere kaynak yaratmak amacıyla bazı oyuncularla yollar ayrılacak. Bu isimlerden biri için de Fatih Terim'den yönetime bir uyarı gitti. İşte detaylar...