İşte Galatasaray-Ümraniyespor maçından kareler

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, U-19 ve İstanbulspor karşılaşmaları sonrası 3. maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken, Terim bu karşılaşmada da iki yarıda farklı 11'ler sahaya sürdü. İşte karşılaşmadan kareler...