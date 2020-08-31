İşte Galatasaray-Ümraniyespor maçından kareler

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, U-19 ve İstanbulspor karşılaşmaları sonrası 3. maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken, Terim bu karşılaşmada da iki yarıda farklı 11'ler sahaya sürdü. İşte karşılaşmadan kareler...
31 Ağustos 2020 Pazartesi 18:58
Güncelleme: 31.08.2020 18:58
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Terim düzenlenen hazırlık mücadeleleri ile yeni transferlerinin performanslarını yakından görme imkanı yakalarken, yeni sezon sistemini de yavaş yavaş kafasında oturtmaya başlıyor.
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Açıklanan hazırlık maçı takviminin ilk mücadelesinde Eyüpspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, rakip takımın mücadele öncesi yapılan corona virüsü testleri sonrası pozitif vakayla karşılaşılması nedeniyle bu mücadele iptal edilmişti.
Bunun yerine Galatasaray U-19 takımı ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki maçı 6-2 kazandı.
A Takıma galibiyeti getiren golleri Radamel Falcao, Arda Turan, Emre Kılınç, Emin Bayram ve Mbaye Diagne (2) kaydetti.
Bu karşılaşma sonrası 2. hazırlık mücadelesinde İstanbulspor ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, bu mücadeleden de 1-0 galip ayrılmayı başarırken 90 dakikanın tek golü Mbaye Diagne'den gelmişti.