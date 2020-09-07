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07 Eylül 2020, Pazartesi
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Pivot takviyesi

Pivot takviyesi

G.Saray , sezon hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da çalışmalarına devam ediyor.

G.Saray , sezon hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar bu kapsamda ABD'li Johnathan Williams ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 2.06 cm boyunda olan oyuncu, uzun forvet ve pivot pozisyonlarında forma giyebiliyor.
  1. 7.9.2020
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