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02 Eylül 2020, Çarşamba
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bir adım önde

Şener bir adım önde

 Terim sağ kanat rotasyonunda Omar'ın yedeği olarak 'in kalmasına sıcak bakmaya başladı…

Terim sağ kanat rotasyonunda Omar'ın yedeği olarak 'in kalmasına sıcak bakmaya başladı… Linnes'in oynamayacaksa ayrılmak istemesi nedeniyle tecrübeli teknik adam gelecek yıllarda başlayacak yabancı oyuncu kısıtlamasını da düşünerek Şener'i tutup, geçen sezon beklentileri karşılayamayan Norveçli futbolcuyu göndermeyi düşünüyor.
  1. 2.9.2020
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