İhtimal yükseldi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
02 Eylül 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray İhtimal yükseldi

İhtimal yükseldi

İhtimal yükseldi

Van de Beek’in gelmesiyle Fred ikinci plana atıldı. , yıldız ismin ayrılmasına sıcak bakıyor. Taraftarlar da gitmesini bekliyor.

Zor görünse de Fred transferi 'ın gündeminde kalmaya devam ediyor ve her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Manchester Evening gazetesi, Donny Van de Beek'in transferi sonrası 'in maaş skalasını yakalamak için bir kurban vermek zorunda olduğunu Fred'in en muhtemel isim olduğu belirtildi. Galatasaray'ın bu transferde önemli bir kapı olduğu da iddia edildi. Ayrıca taraftarlar, oyuncunun gönderilmesini istiyor.
  1. 2.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İhtimal yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA