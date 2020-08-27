Galatasaray'ın hazırlık maçı iptal edildi!
Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık maçı programında değişiklik yapıldı. Buna göre, hazırlık mücadelesinde Gaziantep FK ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk haftasında da Gaziantep FK ile eşleşmesi nedeniyle, alınan ortak karar sonrası bu karşılaşma iptal edildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in ilk haftasında sarı-kırmızılı ekibin Gaziantep FK ile karşılaşacak olmasından dolayı iki kulübün ortak kararıyla Gaziantep ekibi ile 3 Eylül Perşembe günü oynanması planlanan maç iptal edildi.
Galatasaray, değişen program sonrası yeni sezon hazırlıkları kapsamında aynı gün Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele, saat 17.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılı ekibin yeni sezon öncesi hazırlık maçlarının programı şu şekilde:
Yarın:
17.00 Galatasaray-İstanbulspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)
31 Ağustos Pazartesi:
16.00 Galatasaray-Ümraniyespor (Florya Metin Oktay Tesisleri)
3 Eylül Perşembe:
17.00 Galatasaray-Hatayspor (Türk Telekom)
5 Eylül Cumartesi:
17.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)
- 27.08.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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