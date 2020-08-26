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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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şoku!

Ömer Bayram şoku!

G.Saray, 21 oyuncusuna lisans çıkardı. Muslera ve Linnes ile birlikte ’ın da listede yer almaması şaşkınlık yarattı.

Yeni sezon çalışmalarına dev am eden , 21 futbolcusunun lisansını çıkardı. Yeni transferler, sakatlığı bulunan Muslera ile ve Martin Linnes dışarda kaldı. Bu durum şaşkınlık yaratsa da nedeni sonradan anlaşıldı. Arda, Omar, Emre Kılınç, Fatih Öztürk Ryan Donk ve Oğulcan'ın lisansı vergi borcu nedeniyle bekletilirken Linnes ve Ömer Bayram ise evrak eksikliği nedeniyle listede yer almadı. Öte yandan gönderilecek isimler arasında yer alan , Jimmy Durmaz, Sekidika, Babel, Şener, ve Diagne'nin de lisansı çıkartıldı.
  1. 26.8.2020
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