Galatasaray'a piyango! 15-20 milyon Euro... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Ağustos 2020, Salı
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'a piyango! 15-20 milyon Euro...

Galatasaray'a piyango! 15-20 milyon Euro...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , girişimlerini tüm hızıyla sürdürürken kadrodaki bazı isimler için de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İşte detaylar...

'ın 24 yaşındaki Brezilyalı stoperi, İngilizler'in dikkatini çekmeyi başardı. Sambacı'nın menajeriyle temasa geçen birkaç Ada temsilcisinin, 15-20 milyon Euro civarında bir bonservis teklifiyle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı iddia ediliyor.

Cimbom'un Ocak 2019'da 4 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Brezilyalı savunmacı, özellikle oyun kurma becerisiyle fark yaratmıştı. 'de üçlü savunma oynayan takımların bu nedenle Marcao ile ilgilendiği ve genç futbolcuyu sol stoper olarak düşündükleri öğrenildi. Marcao bu yılki maaşı ise 800 bin Euro.

SOL AYAKLI YENİ STOPER
Sarı-Kırmızılılar'ın bu gelişme üzerine her ihtimali göz önünde bulundurarak, sol ayaklı yeni bir stoper arayışında olduğu öğrenildi. Scout ekibinin önerdiği ve 'in onayladığı birkaç futbolcu için maliyet araştırması yapılacak.

  1. 25.08.2020
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