Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! İşte o rakam - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
SON DAKİKA
Haberler
Galeri
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! İşte o rakam
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! İşte o rakam
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonunda ülkemizi temsil eden Galatasaray'ın dev turnuvadan kazandığı gelir belli oldu. İşte o rakam ve ilk 26 sıradaki takımın listedeki yeri...
25 Ağustos 2020 Salı 12:02
İsviçre kaynaklı Swiss Ramble hesabı UEFA kriterleri doğrultusunda Şampiyonlar Ligi'nde takımların kazandığı gelirledi açıkladı.
İşte ilk 26 takım ve Galatasaray'ın elde ettiği gelir...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Paris Saint-Germain 134 milyon euro
Bayern Münih 129.9 milyon euro
Barcelona 104.4 milyon euro
Manchester City 99.3 milyon euro