Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! İşte o rakam - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Ağustos 2020, Salı
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Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! İşte o rakam

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonunda ülkemizi temsil eden Galatasaray'ın dev turnuvadan kazandığı gelir belli oldu. İşte o rakam ve ilk 26 sıradaki takımın listedeki yeri...

25 Ağustos 2020 Salı 12:02
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! İşte o rakam

İsviçre kaynaklı Swiss Ramble hesabı UEFA kriterleri doğrultusunda Şampiyonlar Ligi'nde takımların kazandığı gelirledi açıkladı.

İşte ilk 26 takım ve Galatasaray'ın elde ettiği gelir...

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Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! İşte o rakam

Paris Saint-Germain 134 milyon euro

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! İşte o rakam

Bayern Münih 129.9 milyon euro

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! İşte o rakam

Barcelona 104.4 milyon euro

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! İşte o rakam

Manchester City 99.3 milyon euro

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