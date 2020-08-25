Galatasaray'da kimler gidecek? İşte belirlenen 4 isim
Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Galatasaray'da gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Sarı-kırmızılı takım, belirlediği 4 ismi satarak elini güçlendirmeyi hedefliyor. İşte detaylar... Son dakika Galatasaray transfer haberleri
25 Ağustos 2020 Salı 08:40
Güncelleme: 25.08.2020 08:40
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosuna Arda Turan, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui ve Emre Kılınç gibi isimleri katarken, bir yandan da gönderilecek isimleri netleştirmeye başladı.
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Oyuncu satışı yaparak elini güçlendirmek isteyen Galatasaray'da gözler Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda ve Hollandalı yıldız Ryan Babel'e çevrildi.
Birer yıl sözleşmesi kalan ikiliyi elden çıkarmaya çalışan sarı-kırmızılılar beklediği teklifleri ise henüz alamadı.
B Planı olarak Süper Lig'den talipleri olan Emre Taşdemir ve Martin Linnes'in satışı da gündemde...
Norveçli oyuncunun 1.4 milyon euro'luk garanti parasını yüksek bulan sarı-kırmızılılar, maliyetinde de kurtulmak istiyor.
Sol bekte düşünmeyen Emre Taşdemir için de gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.