Galatasaray'da kimler gidecek? İşte belirlenen 4 isim - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Ağustos 2020, Salı
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Galatasaray'da kimler gidecek? İşte belirlenen 4 isim

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Galatasaray'da gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Sarı-kırmızılı takım, belirlediği 4 ismi satarak elini güçlendirmeyi hedefliyor. İşte detaylar... Son dakika Galatasaray transfer haberleri

25 Ağustos 2020 Salı 08:40 Güncelleme: 25.08.2020 08:40
Galatasaray'da kimler gidecek? İşte belirlenen 4 isim

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosuna Arda Turan, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui ve Emre Kılınç gibi isimleri katarken, bir yandan da gönderilecek isimleri netleştirmeye başladı.

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Galatasaray'da kimler gidecek? İşte belirlenen 4 isim

Oyuncu satışı yaparak elini güçlendirmek isteyen Galatasaray'da gözler Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda ve Hollandalı yıldız Ryan Babel'e çevrildi.

Galatasaray'da kimler gidecek? İşte belirlenen 4 isim

Birer yıl sözleşmesi kalan ikiliyi elden çıkarmaya çalışan sarı-kırmızılılar beklediği teklifleri ise henüz alamadı.

Galatasaray'da kimler gidecek? İşte belirlenen 4 isim

B Planı olarak Süper Lig'den talipleri olan Emre Taşdemir ve Martin Linnes'in satışı da gündemde...

Galatasaray'da kimler gidecek? İşte belirlenen 4 isim

Norveçli oyuncunun 1.4 milyon euro'luk garanti parasını yüksek bulan sarı-kırmızılılar, maliyetinde de kurtulmak istiyor.

Galatasaray'da kimler gidecek? İşte belirlenen 4 isim

Sol bekte düşünmeyen Emre Taşdemir için de gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.

Galatasaray'da kimler gidecek? İşte belirlenen 4 isim
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