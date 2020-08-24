Galatasaray'ın antrenman maçında tam 8 gol! O isim herkesi şaşırttı

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da Eyüpspor ile yapılacak olan hazırlık mücadelesi, Eyüpspor cephesinde gerçekleştirilen corona testlerinde pozitif vakaya rastlanılması sonrası iptal edilmişti. Bu gelişme sonrası U-19 takımı ile bir antrenman maçı gerçekleştiren Futbol A Takımı, mücadeleyi 6-2 kazanırken, A Takım oyuncuları fiziki kalite olarak oldukça üst düzey bir görüntü sergiledi. Öte yandan mücadelede 1 gol kaydeden Diagne'nin hırslı hali herkesi şaşırttı. İşte detaylar ve mücadeleden kareler...