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Galatasaray'ın antrenman maçında tam 8 gol! O isim herkesi şaşırttı
Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da Eyüpspor ile yapılacak olan hazırlık mücadelesi, Eyüpspor cephesinde gerçekleştirilen corona testlerinde pozitif vakaya rastlanılması sonrası iptal edilmişti. Bu gelişme sonrası U-19 takımı ile bir antrenman maçı gerçekleştiren Futbol A Takımı, mücadeleyi 6-2 kazanırken, A Takım oyuncuları fiziki kalite olarak oldukça üst düzey bir görüntü sergiledi. Öte yandan mücadelede 1 gol kaydeden Diagne'nin hırslı hali herkesi şaşırttı. İşte detaylar ve mücadeleden kareler...
24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:40
Güncelleme: 24.08.2020 16:12
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Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray 5 yeni ismi kadrosuna katmıştı.
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Sarı-kırmızılılar, 4 Ağustos'ta başlayan transfer döneminde, Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Omar Elabdellaoui transferleri resmen açıklanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde hazırlık maçı takvimini açıklayan sarı-kırmızılılar ilk maçını 24 Ağustos tarihinde Eyüpspor ile gerçekleştirecekti.
Ancak, Eyüpspor Kulübü'nden yapılan açıklama ile bir isimde corona virüsü vakasına rastlanılması sonrası, maç iptal edilmiş ve sarı-kırmızılılar U-19 takımı ile bir antrenman maçı düzenlemişti.
Galatasaray Futbol A Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında 19 Yaş Altı Takımı ile antrenman maçını gerçekleştirdi.