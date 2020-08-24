Galatasaray'ın antrenman maçında tam 8 gol! O isim herkesi şaşırttı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Galatasaray'ın antrenman maçında tam 8 gol! O isim herkesi şaşırttı

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da Eyüpspor ile yapılacak olan hazırlık mücadelesi, Eyüpspor cephesinde gerçekleştirilen corona testlerinde pozitif vakaya rastlanılması sonrası iptal edilmişti. Bu gelişme sonrası U-19 takımı ile bir antrenman maçı gerçekleştiren Futbol A Takımı, mücadeleyi 6-2 kazanırken, A Takım oyuncuları fiziki kalite olarak oldukça üst düzey bir görüntü sergiledi. Öte yandan mücadelede 1 gol kaydeden Diagne'nin hırslı hali herkesi şaşırttı. İşte detaylar ve mücadeleden kareler...

24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:40 Güncelleme: 24.08.2020 16:12
Galatasaray'ın antrenman maçında tam 8 gol! O isim herkesi şaşırttı

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray 5 yeni ismi kadrosuna katmıştı.

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Galatasaray'ın antrenman maçında tam 8 gol! O isim herkesi şaşırttı

Sarı-kırmızılılar, 4 Ağustos'ta başlayan transfer döneminde, Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Omar Elabdellaoui transferleri resmen açıklanmıştı.

Galatasaray'ın antrenman maçında tam 8 gol! O isim herkesi şaşırttı

Geçtiğimiz günlerde hazırlık maçı takvimini açıklayan sarı-kırmızılılar ilk maçını 24 Ağustos tarihinde Eyüpspor ile gerçekleştirecekti.

Galatasaray'ın antrenman maçında tam 8 gol! O isim herkesi şaşırttı

Ancak, Eyüpspor Kulübü'nden yapılan açıklama ile bir isimde corona virüsü vakasına rastlanılması sonrası, maç iptal edilmiş ve sarı-kırmızılılar U-19 takımı ile bir antrenman maçı düzenlemişti.

Galatasaray'ın antrenman maçında tam 8 gol! O isim herkesi şaşırttı

Galatasaray Futbol A Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında 19 Yaş Altı Takımı ile antrenman maçını gerçekleştirdi.

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