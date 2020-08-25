Feghouli'den flaş hamle! Yönetimle görüştü ve...
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da pandemi nedeniyle yaşanan mali darboğaz sonrası, oyuncu maaşlarında indirime gitme yolu tercih edilmişti. Sarı-kırmızılılarda indirime yanaşmayan isimlerden olan Sofiane Feghouli, konuyla alakalı yönetim ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle oyuncular ile maaş indirimi konusu görüşülmeye devam ediyor... Takımdaki en yüksek maaş alan isimlerden olan Sofiane Feghouli de gitti gidiyor derken, Cezayirli yıldızın yönetimle yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ortaya çıktı.
Başkan Mustafa Cengiz'in, "Bizi çok yordular" dediği ve feragatname imzalamayan dört oyuncudan biri olan Feghouli, maaş indirimini kabul ettiğini kulübe bildirdi. Yıllık 3 milyon 850 bin Euro garanti ücret karşılığında oynayan 30 yaşındaki futbolcuya gecikmiş tüm alacakları ödendi.
2 senelik daha kontratı bulunan Feghouli'nin, ücretini 3.2 milyon Euro seviyesine çekeceği, bu sayede sözleşmesi bitene kadar yoluna Galatasaray'la devam edeceği bildirildi. Cimbom'a bir başka olumlu haber de Falcao'dan gelmişti.
HEPSİNİ GÖZDEN GEÇİRİYORLAR
Cengiz, kendilerine zorluk çıkarmayan Falcao'nun maaşında indirim yaptığını açıklamıştı. Kolombiyalı golcünün yüzde 17'lik bir feragatı kabul ettiği, 5 milyon Euro yerine 4 milyon 150 bin Euro yıllık ücret alacağı öğrenildi. Galatasaray böylece her iki oyuncudan toplamda 1.5 milyon Euro'luk tasarruf sağladı. 60 milyon Euro'luk maaş bütçesini 40 milyon Euro seviyesine çekmeye çalışan yönetim, tüm oyuncuların kontratlarını tekrar gözden geçiriyor.
- 25.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Feghouli'den flaş hamle! Yönetimle görüştü ve... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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