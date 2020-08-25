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25 Ağustos 2020, Salı
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Feghouli'den flaş hamle! Yönetimle görüştü ve...

Feghouli'den flaş hamle! Yönetimle görüştü ve...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'da pandemi nedeniyle yaşanan mali darboğaz sonrası, oyuncu maaşlarında indirime gitme yolu tercih edilmişti. Sarı-kırmızılılarda indirime yanaşmayan isimlerden olan Sofiane Feghouli, konuyla alakalı yönetim ile bir görüşme gerçekleştirdi.

'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle oyuncular ile maaş indirimi konusu görüşülmeye devam ediyor... Takımdaki en yüksek maaş alan isimlerden olan Sofiane Feghouli de gitti gidiyor derken, Cezayirli yıldızın yönetimle yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ortaya çıktı.

Başkan 'in, "Bizi çok yordular" dediği ve feragatname imzalamayan dört oyuncudan biri olan Feghouli, maaş indirimini kabul ettiğini kulübe bildirdi. Yıllık 3 milyon 850 bin Euro garanti ücret karşılığında oynayan 30 yaşındaki futbolcuya gecikmiş tüm alacakları ödendi.

2 senelik daha kontratı bulunan Feghouli'nin, ücretini 3.2 milyon Euro seviyesine çekeceği, bu sayede sözleşmesi bitene kadar yoluna Galatasaray'la devam edeceği bildirildi. Cimbom'a bir başka olumlu haber de Falcao'dan gelmişti.

HEPSİNİ GÖZDEN GEÇİRİYORLAR
Cengiz, kendilerine zorluk çıkarmayan Falcao'nun maaşında indirim yaptığını açıklamıştı. Kolombiyalı golcünün yüzde 17'lik bir feragatı kabul ettiği, 5 milyon Euro yerine 4 milyon 150 bin Euro yıllık ücret alacağı öğrenildi. Galatasaray böylece her iki oyuncudan toplamda 1.5 milyon Euro'luk tasarruf sağladı. 60 milyon Euro'luk maaş bütçesini 40 milyon Euro seviyesine çekmeye çalışan yönetim, tüm oyuncuların kontratlarını tekrar gözden geçiriyor.

  1. 25.08.2020
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