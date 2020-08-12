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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Falcao'nun ne kadar indirim yaptığı belli oldu

Falcao'nun ne kadar indirim yaptığı belli oldu

'ın en çok kazanan futbolcusu olan , maaşında indirime gitme kararı almıştı. Kolombiyalı futbolcudan 500 bin 'luk indirim geldi. Falcao yeni sezonda 4,5 milyon Euro kazanacak.

'ın Kolombiyalı yıldızı 'nun yıllık ücretinde ne kadar indirim yaptığı belli oldu.

Galatasaray Kulübü Başkanı , golcü futbolcunun öncesi ücretinde indirime gittiğini açıklamıştı.

Falcao'dan 500 bin Euro'luk indirim

Cengiz, ''Falcao da bizimle birlikte devam edecek, maaşında indirim yaptı'' ifadelerini kullanmıştı.

Falcao'nun yaptığı indirim oranı da belli oldu. 34 yaşındaki futbolcudan 500 bin Euro'luk indirim geldi.

Yıldız golcü yeni sezonda 4,5 milyon Euro kazanacak. (A Spor)

  1. 12.08.2020
  2. Güncelleme: 12.08.2020 22:22
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