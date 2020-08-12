Falcao'nun ne kadar indirim yaptığı belli oldu
Galatasaray'ın en çok kazanan futbolcusu olan Radamel Falcao, maaşında indirime gitme kararı almıştı. Kolombiyalı futbolcudan 500 bin Euro'luk indirim geldi. Falcao yeni sezonda 4,5 milyon Euro kazanacak.
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun yıllık ücretinde ne kadar indirim yaptığı belli oldu.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, golcü futbolcunun yeni sezon öncesi ücretinde indirime gittiğini açıklamıştı.
Cengiz, ''Falcao da bizimle birlikte devam edecek, maaşında indirim yaptı'' ifadelerini kullanmıştı.
Falcao'nun yaptığı indirim oranı da belli oldu. 34 yaşındaki futbolcudan 500 bin Euro'luk indirim geldi.
Yıldız golcü yeni sezonda 4,5 milyon Euro kazanacak. (A Spor)
- 12.08.2020
- Güncelleme: 12.08.2020 22:22
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
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