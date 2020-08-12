Falcao'nun ne kadar indirim yaptığı belli oldu

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun yıllık ücretinde ne kadar indirim yaptığı belli oldu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, golcü futbolcunun yeni sezon öncesi ücretinde indirime gittiğini açıklamıştı.

Cengiz, ''Falcao da bizimle birlikte devam edecek, maaşında indirim yaptı'' ifadelerini kullanmıştı.

Falcao'nun yaptığı indirim oranı da belli oldu. 34 yaşındaki futbolcudan 500 bin Euro'luk indirim geldi.

Yıldız golcü yeni sezonda 4,5 milyon Euro kazanacak. (A Spor)