Galatasaray'da flaş Muslera kararı! Lisansı çıkartılmıyor
Galatasaray'da son dakika haberi... Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle ligin son haftalarında yerini Okan Koçuk'a bırakan Fernando Muslera, teknik direktör Fatih Terim ile yaptığı görüşme sonrasında ocak ayına kadar oynamama kararı aldı.
Galatasaray'da taraftarların en çok merak ettiği konular arasında yer alan, "Fernando Muslera sezonun ilk yarısında oynayabilecek mi?" sorusu, dün cevabını buldu.
Yeni transferler hariç, 2020-21 sezonunun ilk yarısında kadroda yer alacak futbolcuların lisanslarını çıkaran sarı kırmızılı yönetim, Uruguaylı kaleciye lisans çıkarmadı. Bu kritik kararın, Muslera'nın teknik direktör Fatih Terim ile yaptığı görüşme sonucunda alındığı belirtildi.
YABANCI KONTENJANI DOLACAK MI?
Hürriyet'in haberine göre, 14 Haziran 2020'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan maçta ayağı kırılan Muslera, tedavisinin devam ettiğini hatırlatarak, "Tedavim sona erdikten sonra tam olarak hazır hale geldiğimde oynamak istiyorum. Onun için de ocak ayından önce oynamam zor" dedi.
Terim de bu gelişme üzerine yönetimle temasa geçip, Uruguaylı kaleciye lisans çıkarılmamasını istedi. Fernando Muslera'nın aralık ayında takımla çalışmalara başlaması beklenirken, Uruguaylı kaleciden boşalan kontenjana yeni bir yabancının alınıp alınmayacağı şimdilik belirsiz.
- 25.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da flaş Muslera kararı! Lisansı çıkartılmıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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