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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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'dan yılın hamlesi! Barça'lı yıldız...

Galatasaray'dan yılın hamlesi! Barça'lı yıldız...

Yeni sezon çalışmalarına son sürat devam eden 'da flaş bir hamle geldi. Sarı kırmızılılar, 'dan ayrılacak olan 'i gündemine aldı. İşte yılın transfer gelişmesine dair tüm detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

Önümüzdeki sezon kapsamında çalışmalarına devam eden ve birçok ismi kadrosuna katan 'dan flaş bir hamlesi geldi. Sarı kırmızılılar 'nın yıldız ismini gündemine aldı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı habere göre; Galatasaray, Barcelona'dan ayrılacak olan ile ilgilenmeye başladı. Menajeriyle görüşmeler başladı. Hırvat yıldız, önce Sevilla'dan gelecek transfer cevabını bekliyor.

Barcelona ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan Ivan Rakitic, 2014 yazında Sevilla'dan 18 milyon euro bonservisle transfer olmuştu.

Transfer Haberleri - Ivan Rakitic: 'Barcelona'dan ayrılırsam ...

GEÇEN SEZON 42 MAÇA ÇIKTI

32 yaşındaki Hırvat yıldız, geçen sezon 32 lig, 7 Şampiyonlar Ligi, 3 Kural Kupası ve 1 maçına çıktı. Rakitic, toplam 42 resmi maçta 1 gol atıp 5 asist yaptı.

  1. 24.08.2020
  2. Güncelleme: 24.08.2020 20:32
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