Galatasaray'dan yılın hamlesi! Barça'lı yıldız...
Yeni sezon transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da flaş bir hamle geldi. Sarı kırmızılılar, Barcelona'dan ayrılacak olan Ivan Rakitic'i gündemine aldı. İşte yılın transfer gelişmesine dair tüm detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER
Önümüzdeki sezon kapsamında çalışmalarına devam eden ve birçok ismi kadrosuna katan Galatasaray'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. Sarı kırmızılılar Barcelona'nın yıldız ismini gündemine aldı.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı habere göre; Galatasaray, Barcelona'dan ayrılacak olan Ivan Rakitic ile ilgilenmeye başladı. Menajeriyle görüşmeler başladı. Hırvat yıldız, önce Sevilla'dan gelecek transfer cevabını bekliyor.
Barcelona ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan Ivan Rakitic, 2014 yazında Sevilla'dan 18 milyon euro bonservisle transfer olmuştu.
GEÇEN SEZON 42 MAÇA ÇIKTI
32 yaşındaki Hırvat yıldız, geçen sezon 32 lig, 7 Şampiyonlar Ligi, 3 Kural Kupası ve 1 Süper Kupa maçına çıktı. Rakitic, toplam 42 resmi maçta 1 gol atıp 5 asist yaptı.
- 24.08.2020
- Güncelleme: 24.08.2020 20:32
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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