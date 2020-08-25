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25 Ağustos 2020, Salı
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eşyalarını topladı

Marcao eşyalarını topladı

Savunmada 'ın değişmezlerinden birisi olmayı başaran 'nun, yeni adresi olacak gibi görünüyor.

'da herkes gelecek oyuncuları konuşurken asıl bomba ile patlayacak gibi görünüyor. için kaynak arayan sarı-kırmızılıların, 'in teklifini kabul ettiği, Brezilyalı stoperin, transferinde herhangi bir engel kalmadığı iddia edildi. Lucescu'nun yeni takımı Dinamo Kiev'e istediği ilk oyuncu olan Marcao'nun, 'daki eşyalarını bile topladığı sadece resmi evrakları beklediği öğrenildi.
  1. 25.8.2020
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