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25 Ağustos 2020, Salı
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Kovac da peşinde

Kovac da peşinde

'ın gündeminde yer alan adaylarından , Monaco ile de anılmaya başladı.

'ın gündeminde yer alan adaylarından , Monaco ile de anılmaya başladı. Alman basını, Borussia ile yeniden anlaşamayan ve ayrılma kararı alan başarılı futbolcunun, eski hocası Niko Kovac ile 'da buluşabileceğini dile getirdi.
  1. 25.8.2020
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