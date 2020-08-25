Coulibaly kiralanacak - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Coulibaly kiralanacak

Coulibaly kiralanacak

Coulibaly kiralanacak

'in ismini verdiği Ismaila Coulibaly kendisini bulutların üzerinde hissediyor.

'in ismini verdiği Ismaila Coulibaly kendisini bulutların üzerinde hissediyor. 19 yaşındaki ön libero, " haberlerini duyunca inanamadım. Benim için gurur verici" derken bu konuda Norveç'ten ilginç bir haber geldi. VG'nin iddiasına göre, Galatasaray, Coulibaly'nin bonservisini alıp Sarpsborg'a bir ya da iki sezon oynaması için kiralayacak.
  1. 25.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Coulibaly kiralanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA