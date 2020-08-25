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25 Ağustos 2020, Salı
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Defansa yerli isim

Defansa yerli isim

'in yönetime ismini verdiği 'dan için girişimler başladı.

'in yönetime ismini verdiği 'dan için girişimler başladı. 22 yaşındaki stoper için yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği belirtilirken bu hafta içinde imzaların atılması bekleniyor. Öte yandan 'ın Demirspor'a Adil için oyuncu ve bir sonraki transferden pay vereceği öğrenildi.
  1. 25.8.2020
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