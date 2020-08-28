Fatih Terim Halil Akbunar için devrede

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.

TRT Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, İzmir temsilcisi Göztepe'de forma giyen 26 yaşındaki futbolcu Halil Akbunar'ı gündemine aldı.

GÖZTEPE LINNES'İ İSTİYOR

Halil Akbunar transferi için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bizzat devreye girdi. Terim yıldız futbolcu için Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile görüşme gerçekleştidi. İzmir temsilcisi Halil'e karşılık Linnes'i istedi.

31 MAÇTA FORMA GİYDİ

Halil Akbunar, geçtiğimiz sezon Göztepe ile 31 maça çıkarken 5 gol atıp 1 asist kaydetti.

Akbunar'ın Göztepe ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.