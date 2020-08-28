Fatih Terim Halil Akbunar için devrede
Bu sezon yaşanan sakatlıklar nedeniyle şampiyonluğun bie hayli uzağında kalan Galatasaray, yeni sezona bol alternatifli kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Göztepe forması giyen 26 yaşındaki Halil Akbunar'ı gündemine aldı.
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.
TRT Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, İzmir temsilcisi Göztepe'de forma giyen 26 yaşındaki futbolcu Halil Akbunar'ı gündemine aldı.
GÖZTEPE LINNES'İ İSTİYOR
Halil Akbunar transferi için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bizzat devreye girdi. Terim yıldız futbolcu için Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile görüşme gerçekleştidi. İzmir temsilcisi Halil'e karşılık Linnes'i istedi.
31 MAÇTA FORMA GİYDİ
Halil Akbunar, geçtiğimiz sezon Göztepe ile 31 maça çıkarken 5 gol atıp 1 asist kaydetti.
Akbunar'ın Göztepe ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.
- 29.08.2020
- Güncelleme: 29.08.2020 01:25
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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