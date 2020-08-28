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28 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Terim bizzat devrede! Süper Lig'in yıldızı takasla geliyor

için devrede

Fatih Terim Halil Akbunar için devrede

Bu sezon yaşanan sakatlıklar nedeniyle şampiyonluğun bie hayli uzağında kalan , yeni sezona bol alternatifli kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar son olarak forması giyen 26 yaşındaki 'ı gündemine aldı.

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan , çalışmalarına hız verdi.

Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, temsilcisi 'de forma giyen 26 yaşındaki futbolcu 'ı gündemine aldı.

GÖZTEPE LINNES'İ İSTİYOR

Halil Akbunar transferi için Galatasaray Teknik Direktörü bizzat devreye girdi. Terim yıldız futbolcu için Göztepe Başkanı ile görüşme gerçekleştidi. İzmir temsilcisi Halil'e karşılık Linnes'i istedi.

31 MAÇTA FORMA GİYDİ

Halil Akbunar, geçtiğimiz sezon Göztepe ile 31 maça çıkarken 5 gol atıp 1 asist kaydetti.

Akbunar'ın Göztepe ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.

  1. 29.08.2020
  2. Güncelleme: 29.08.2020 01:25
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