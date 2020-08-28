Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Falcao'nun yanında dünya yıldızı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Galeri Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Falcao'nun yanında dünya yıldızı

Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Falcao'nun yanında dünya yıldızı

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Yaz transfer sezonunu sessiz geçiren Cimbom, taraftarlarının heyecanlandıracak bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Aktarılanlara göre dünyaca ünlü golcü, takımına veda edebilir ve Galatasaray, oyuncunun transferi için nabız yoklamaya başladı! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
28 Ağustos 2020 Cuma 12:37 Güncelleme: 28.08.2020 12:37
Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Falcao'nun yanında dünya yıldızı

2020-21 sezonuna iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor...

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Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Falcao'nun yanında dünya yıldızı

Yaz transfer sezonunda henüz flaş bir ismi kadrosuna katmayan sarı kırmızılıların bu konuda sessiz ama hummalı bir çalışma yürüttüğü biliniyor.

Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Falcao'nun yanında dünya yıldızı

Şimdiye kadar Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Arda Turan, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'ye imzayı attıran Cimbom, bu kez büyük oynayacak.

Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Falcao'nun yanında dünya yıldızı

İddialara göre Atletico Madrid'in golcüsü, kısa süre içerisinde kulübüyle yollarını ayırabilir.

Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Falcao'nun yanında dünya yıldızı

Öte yandan yıldız futbolcu için Galatasaray, Milan ve Benfica'nın devrede olduğu yazıldı.

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