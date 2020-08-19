Son dakika: Galatasaray Jakub Moder ve Kamil Jozwiak ile anlaştı
Yeni sezon için transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, Lech Poznan'da forma giyen 21 yaşındaki oyuncu Jakub Moder ile her konuda anlaştı. Aslan, yine Polonya ekibinde oynayan bir diğer isim Kamil Jozwiak'ı da bitirme aşamasına geldi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray; Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katmıştı.
Sarı-kırmızılılar, Seri ve Lemina'dan boşalan orta saha transferi için de sıkı temaslar kurarken, Lech Poznan'da forma giyen Jakub Moder'i istediği ve kulübüne 3.5 milyon Euro kiralık + 5 milyon Euro zorunlu satın alma teklifini ilettiği iddia edilmişti.
Cimbom, transfer için 21 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaştı.
KAMIL JOZWIAK BİTME AŞAMASINDA!
Aslan, Lech Poznan'ın bir diğer yıldızı Kamil Jozwiak transferini de bitirme noktasına geldi. Cimbom'un 22 yaşındaki oyuncu için 1.5 milyon euro kiralık + 3 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu teklifi yaptığı iddia edilmişti.
Sarı-kırmızılı takım Jozwiak'ı ise bitirme noktasına geldi.
- 19.08.2020
- Güncelleme: 20.08.2020 00:18
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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