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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Aslan'dan 2 flaş transfer! Anlaşma sağlandı

dakika: ve Kamil Jozwiak ile anlaştı

Son dakika: Galatasaray Jakub Moder ve Kamil Jozwiak ile anlaştı

Yeni sezon için transfer çalışmalarına sürat devam eden 'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, Lech Poznan'da forma giyen 21 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaştı. Aslan, yine Polonya ekibinde oynayan bir diğer isim Kamil Jozwiak'ı da bitirme aşamasına geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren ; Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katmıştı.

Sarı-kırmızılılar, Seri ve Lemina'dan boşalan orta saha transferi için de sıkı temaslar kurarken, Lech Poznan'da forma giyen 'i istediği ve kulübüne 3.5 milyon Euro kiralık + 5 milyon Euro zorunlu satın alma teklifini ilettiği iddia edilmişti.

Cimbom, transfer için 21 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaştı.

Galatasaray'dan Jakub Moder ve Kamil Jozwiak atağı!

KAMIL JOZWIAK BİTME AŞAMASINDA!

Aslan, Lech Poznan'ın bir diğer yıldızı Kamil Jozwiak transferini de bitirme noktasına geldi. Cimbom'un 22 yaşındaki oyuncu için 1.5 milyon euro kiralık + 3 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu teklifi yaptığı iddia edilmişti.

Sarı-kırmızılı takım Jozwiak'ı ise bitirme noktasına geldi.

  1. 19.08.2020
  2. Güncelleme: 20.08.2020 00:18
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