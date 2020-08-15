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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray 201. sayı satışta

201. sayı satışta

201. sayı satışta

'nin 201'inci Sayısı 'larda satışa sunuldu. Bu ayki sayıda 'in sezon değerlendirmesi, transferi detayları, G.Saray ve voleybol takımı başantrenörlerinin röportajları yer alıyor.

Galatasaray Dergisi'nin 201'inci Sayısı 'larda satışa sunuldu. Bu ayki sayıda 'in sezon değerlendirmesi, transferi detayları, G.Saray ve voleybol takımı başantrenörlerinin röportajları yer alıyor. Ayrıca futbolu bırakan 'ın kariyer ayrıntıları da bulunuyor.
  1. 15.8.2020
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