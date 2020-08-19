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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Sangare için yanıt vermedi

Sangare için yanıt vermedi

 Terim'in yine ön libero adaylarından için idari menajer 'ın Toulouse'un başkanlığına getirilen 'yi direkt aradığı bildirildi.

Terim'in yine ön libero adaylarından için idari menajer 'ın Toulouse'un başkanlığına getirilen 'yi direkt aradığı bildirildi. Ancak Comolli'nin, Hanedar'a artık tek tek oyuncu transferleriyle ilgilenmediğini söylediği ve kulübün futbol direktörünün numarasını ilettiği öğrenildi. Comolli'nin bu tavrı Hanedar'ı oldukça şaşırttı.
  1. 19.8.2020
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