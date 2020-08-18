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18 Ağustos 2020, Salı
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'dan açıklama! Corona virüsü...

Galatasaray'dan açıklama! Corona virüsü...

Kulübü'nden yapılan açıklamada yapılan corona virüsü (Covid-19) testlerinin tümünün negatif çıktığı duyuruldu. İşte detaylar...

, takımda yapılan açıklamada gerçekleştirilen corona virüsü testlerinde tüm sonuçların negatif çıktığını açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

Kulübümüz tarafından, Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve 'ın katkılarıyla dün sabah (17 Ağustos Pazartesi) yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü

  1. 18.08.2020
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