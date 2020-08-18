Galatasaray'dan açıklama! Corona virüsü...
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada yapılan corona virüsü (Covid-19) testlerinin tümünün negatif çıktığı duyuruldu. İşte detaylar...
Galatasaray, takımda yapılan açıklamada gerçekleştirilen corona virüsü testlerinde tüm sonuçların negatif çıktığını açıkladı.
Yapılan açıklama şu şekilde;
Kulübümüz tarafından, Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla dün sabah (17 Ağustos Pazartesi) yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Galatasaray Spor Kulübü
- 18.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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