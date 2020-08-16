Son dakika: Galatasaray'dan corona virüsü açıklaması! İki futbolcu... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
16 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray G.Saray'dan corona virüsü açıklaması! İki futbolcu...

Son dakika: 'dan corona virüsü açıklaması! İki futbolcu...

Son dakika: Galatasaray'dan corona virüsü açıklaması! İki futbolcu...

Son dakika haberine göre , daha önce corona virüsü testi pozitif çıkan iki futbolcusunun son yapılan testlerinin negatife döndüğünü duyurdu.

, geçtiğimiz günlerde iki futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Sarı-kırmızılı kulüp, konuya ilişkin yeni bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada, iki futbolcuya yapılan son testlerin negatif çıktığı bildirildi. Klinik şikayetleri bulunmayan sarı-kırmızılı oyuncular tedbir amaçlı izolasyonda tutulmaya devam edilecek.

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  1. 16.08.2020
  2. Güncelleme: 16.08.2020 13:06
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