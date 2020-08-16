Son dakika: Galatasaray'dan corona virüsü açıklaması! İki futbolcu...
Son dakika haberine göre Galatasaray, daha önce corona virüsü testi pozitif çıkan iki futbolcusunun son yapılan testlerinin negatife döndüğünü duyurdu.
Galatasaray, geçtiğimiz günlerde iki futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Sarı-kırmızılı kulüp, konuya ilişkin yeni bir açıklama yayınladı.
Yapılan açıklamada, iki futbolcuya yapılan son testlerin negatif çıktığı bildirildi. Klinik şikayetleri bulunmayan sarı-kırmızılı oyuncular tedbir amaçlı izolasyonda tutulmaya devam edilecek.
Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/jx4NxYVAC5— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 16, 2020
- 16.08.2020
- Güncelleme: 16.08.2020 13:06
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Galatasaray'dan corona virüsü açıklaması! İki futbolcu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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