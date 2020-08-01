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01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Miami'ye olacak mı? Kolombiya'dan açıklama geldi!

Radamel Falcao Miami'ye transfer olacak mı? Kolombiya'dan açıklama geldi!

'daki geleceği yılan hikayesine dönen ile ilgili Kolombiya basınından önemli bir yorum geldi. 'ın takımı 'nin ilgisi olduğu bilinen yıldız futbolcu için konuşan Andrea Guerrero, ABD takımının, oyuncuya Galatasaray kadar maaş vermediğini dile getirdi. İşte o açıklamalar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'daki geleceği belirsizliğini koruyan 'ya ilişkin ülkesinin basınından önemli açıklamalar geldi.

ESPN sunucusu Andrea Guerrero, Falcao için yaptığı konuşmada, 'ın, Kolombiyalı golcüye, Galatasaray'dan aldığı ücret kadar maaş vermediğini söyledi.

Guerrero, yaptığı açıklamada, "Falcao ne yapmalı biliyormusunuz? Mutlu olmalı... Kariyerinde yeni bir zafer elde etmek zorunda değil, zaten zirvede. Tabii son zamanlarda transferine ilişkin spekülasyonlar oldu ama eğer karşısında 'ciddi bir proje' yoksa, Galatasaray'dan ayrılacağını düşünmüyorum. Şu anki organizasyona dair çok fazla fikir sahibi değilim ama David Beckham, Inter Miami'yi aldığı günden bu yana 'bomba' diyebileceğimiz bir ismi takımına getirmedi. En büyük isim Roman Torres oldu. Ayrıca şunu söylemem gerekiyor ki, Inter Miami şu an için Falcao'ya, Galatasaray'da aldığı maaşın üstünde bir teklif yapmadı. Böyle bir vaadi yok." dedi.

  1. 01.08.2020
  2. Güncelleme: 01.08.2020 15:02
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