Beşiktaş'tan çifte harekat! Transferde Galatasaray sürprizi... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
01 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan çifte harekat! Transferde Galatasaray sürprizi...

'tan çifte harekat! Transferde sürprizi...

Beşiktaş'tan çifte harekat! Transferde Galatasaray sürprizi...

Eski golcüsü ’u kiralamak için tüm şartları zorlayacak olan 'a, menajerler ’dan ayrılan Lemina’yı da teklif etti. 'ın iki yıldızı birden kadroda görmek istediği belirtildi.

Yeni sezon kadro çalışmalarının startını veren , transferde hareketli saatler geçiriyor. 'dan Fabrice N'Sakala ve Welinton ile imza aşamasına gelen siyah-beyazlılar, orta saha transferi için de düğmeye bastı. Elneny ile vedalaşma hazırlığında olan Beşiktaş yönetimi, Kayserisporlu Bernard Mensah ve menajeriyle Ümraniye 'nde bir araya gelmişti. Ancak yapılan bu zirvesi bugüne kadar karara bağlanamayınca; yönetim de rotasını eski G.Saraylı 'ya kırdı.

YALÇIN İSTİYOR
Bu sezon G.Saray'da kiralık olarak forma giyen oyuncu, tarafından bizzat istendi. Geçtiğimiz sezon adı Beşiktaş ile anılan Gabonlu oyuncu, siyah- beyazlı formayı giymesi beklenirken transferin son gününde sarı-kırmızılı formayı giymişti. Atiba'nın ilerleyen yaşı ve Elneny'nin ayrılacak olması; Sergen Hoca'yı arayışlara soktu. Menajerler de Lemina'yı önerince hazır başarılı teknik adam, maliyeti de uygunsa Lemina'yı takımda görmek istediğini yönetime bildirdi.

Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan katılacak olan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Burak'ın Lille'e gitmesinin ardından gözünü forvet transferine çeviren siyah-beyazlıların listesindeki ilk isim eski yıldızı . Beşiktaş'a golcü futbolcu için Everton'dan müjde geldi. İngiliz ekibinin 29 yaşındaki futbolcu için kapısını çalan Beşiktaş'a da bu konuda net bir mesaj verdiği ifade edildi. Everton'lı idarecilerin yıllık ücreti karşılanması halinde bir yıllık kiralamaya onay verdiği kaydedildi.

BAŞKAN DEVREDE
'de vergiler düştükten sonra 3.4 milyon euro kazanan Cenk Tosun konusunda ısrarcı olan Beşiktaş'ın tüm şartları zorlayacağı vurgulandı. Yıldız futbolcunun eski kulübünde kiralık oynamaya sıcak baktığı ifade edilirken, kısa süre içinde somut adımlar atılacağı iddia edildi. Sergen Yalçın'ın istediği isimler arasında ilk sırada yer alan Cenk Tosun'un transferinde ile 'ın da devrede olduğu ileri sürülüyor. Bu transferde Başkan 'nin bizzat ilgilendiği ve uyğun şartlarda transferi bitireceği öğrenildi.

190 MAÇTA 8 GOL, 2 ASİST
Profesyonel kulüp kariyeri boyunca 190 resmi müsabakaya çıkan Mario Lemina, oynadığı bu periyotta 8 gol attı, 2 de asist yaparak toplamda 10 gole direkt katkı sağladı.

392 MAÇTA 162 GOL, 43 ASİST
Siyah-beyazlıların eski forveti Cenk Tosun, bugüne kadar 392 resmi maçta forma giydi. 162 gol atan, 43 de asist yapan Tosun Paşa 205 gole direkt katkı sağladı.

  1. 1.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'tan çifte harekat! Transferde Galatasaray sürprizi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA