Beşiktaş'tan çifte harekat! Transferde Galatasaray sürprizi...

Yeni sezon kadro çalışmalarının startını veren Beşiktaş, transferde hareketli saatler geçiriyor. Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala ve Welinton ile imza aşamasına gelen siyah-beyazlılar, orta saha transferi için de düğmeye bastı. Elneny ile vedalaşma hazırlığında olan Beşiktaş yönetimi, Kayserisporlu Bernard Mensah ve menajeriyle Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelmişti. Ancak yapılan bu transfer zirvesi bugüne kadar karara bağlanamayınca; yönetim de rotasını eski G.Saraylı Mario Lemina'ya kırdı.

YALÇIN İSTİYOR

Bu sezon G.Saray'da kiralık olarak forma giyen oyuncu, Sergen Yalçın tarafından bizzat istendi. Geçtiğimiz sezon adı Beşiktaş ile anılan Gabonlu oyuncu, siyah- beyazlı formayı giymesi beklenirken transferin son gününde sarı-kırmızılı formayı giymişti. Atiba'nın ilerleyen yaşı ve Elneny'nin ayrılacak olması; Sergen Hoca'yı arayışlara soktu. Menajerler de Lemina'yı önerince hazır başarılı teknik adam, maliyeti de uygunsa Lemina'yı takımda görmek istediğini yönetime bildirdi.

Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan katılacak olan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Burak'ın Lille'e gitmesinin ardından gözünü forvet transferine çeviren siyah-beyazlıların listesindeki ilk isim eski yıldızı Cenk Tosun. Beşiktaş'a golcü futbolcu için Everton'dan müjde geldi. İngiliz ekibinin 29 yaşındaki futbolcu için kapısını çalan Beşiktaş'a da bu konuda net bir mesaj verdiği ifade edildi. Everton'lı idarecilerin yıllık ücreti karşılanması halinde bir yıllık kiralamaya onay verdiği kaydedildi.

BAŞKAN DEVREDE

İngiltere'de vergiler düştükten sonra 3.4 milyon euro kazanan Cenk Tosun konusunda ısrarcı olan Beşiktaş'ın tüm şartları zorlayacağı vurgulandı. Yıldız futbolcunun eski kulübünde kiralık oynamaya sıcak baktığı ifade edilirken, kısa süre içinde somut adımlar atılacağı iddia edildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği isimler arasında ilk sırada yer alan Cenk Tosun'un transferinde Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da devrede olduğu ileri sürülüyor. Bu transferde Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bizzat ilgilendiği ve uyğun şartlarda transferi bitireceği öğrenildi.

190 MAÇTA 8 GOL, 2 ASİST

Profesyonel kulüp kariyeri boyunca 190 resmi müsabakaya çıkan Mario Lemina, oynadığı bu periyotta 8 gol attı, 2 de asist yaparak toplamda 10 gole direkt katkı sağladı.

392 MAÇTA 162 GOL, 43 ASİST

Siyah-beyazlıların eski forveti Cenk Tosun, bugüne kadar 392 resmi maçta forma giydi. 162 gol atan, 43 de asist yapan Tosun Paşa 205 gole direkt katkı sağladı.