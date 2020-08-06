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06 Ağustos 2020, Perşembe
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Jorgensen işi rafa kalktı

Jorgensen işi rafa kalktı

, 'ın ayrılığının ardından santrafor bölgesine en az Burak kadar kaliteli bir ismi katmanın planlarını yapıyor. Bu bağlamda rotasını 'ya çeviren siyah beyazlıların hedefindeki ismin Feyenoord forması giyen Jorgensen olduğu dile getirilmişti. Ancak harcama limitlerini açıkladı ve Beşiktaş'ta tüm planlar suya düştü.

, 'ın ayrılığının ardından santrafor bölgesine en az Burak kadar kaliteli bir ismi katmanın planlarını yapıyor. Bu bağlamda rotasını 'ya çeviren siyah beyazlıların hedefindeki ismin Feyenoord forması giyen Jorgensen olduğu dile getirilmişti. Ancak harcama limitlerini açıkladı ve Beşiktaş'ta tüm planlar suya düştü. Bu kararın ardından Beşiktaşlı kurmaylar Danimarkalı golcüyü kadrosuna katmaktan şimdilik vazgeçti.

  1. 6.8.2020
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