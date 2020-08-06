Jorgensen işi rafa kalktı

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından santrafor bölgesine en az Burak kadar kaliteli bir ismi katmanın planlarını yapıyor. Bu bağlamda rotasını Hollanda'ya çeviren siyah beyazlıların hedefindeki ismin Feyenoord forması giyen Jorgensen olduğu dile getirilmişti. Ancak TFF harcama limitlerini açıkladı ve Beşiktaş'ta tüm planlar suya düştü. Bu kararın ardından Beşiktaşlı kurmaylar Danimarkalı golcüyü kadrosuna katmaktan şimdilik vazgeçti.