Beşiktaş Welinton transferinde mutlu sona yakın
Gelecek sezonun kadro çalışmalarına başlayan Beşiktaş, N'Sakala'nın ardından Alanyaspor'dan Welinton'un transferinde de son aşamaya geldi. TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, Brezilyalı stoperin transferi için Akdeniz ekibiyle bir miktar para ve Fatih Aksoy karşılığında el sıkıştı.
Alanyaspor'dan N'Sakala ile prensip anlaşmasına varan Beşiktaş, Welinton transferinde de mutlu sona çok yaklaştı.
TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş'ın Welinton'un transferi karşılığında geçen sezonu Sivasspor'da geçiren Fatih Aksoy'u bonservisiyle göndererek imzaları atma aşamasına geldiği iddia edildi.
SENELİK 850 BİN EURO
Öte yandan TRT Spor'un haberinde Welinton'un sözleşme detaylarına da yer verildi. Brezilyalı yıldızla 3 yıllığına anlaşan Beşiktaş, oyuncuya ise yıllık 850 bin euro ödeyecek.
31 yaşındaki Welinton Souza Silva, Alanyaspor formasıyla bu sezon 27 maçta forma giymiş ve 3 gol kaydetmişti. Geçen sezonu Sivasspor'da geçiren Fatih Aksoy ise 30 maçta forma giymişti.
- 31.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş Welinton transferinde mutlu sona yakın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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