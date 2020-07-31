Beşiktaş Welinton transferinde mutlu sona yakın

Alanyaspor'dan N'Sakala ile prensip anlaşmasına varan Beşiktaş, Welinton transferinde de mutlu sona çok yaklaştı.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş'ın Welinton'un transferi karşılığında geçen sezonu Sivasspor'da geçiren Fatih Aksoy'u bonservisiyle göndererek imzaları atma aşamasına geldiği iddia edildi.

SENELİK 850 BİN EURO

Öte yandan TRT Spor'un haberinde Welinton'un sözleşme detaylarına da yer verildi. Brezilyalı yıldızla 3 yıllığına anlaşan Beşiktaş, oyuncuya ise yıllık 850 bin euro ödeyecek.

31 yaşındaki Welinton Souza Silva, Alanyaspor formasıyla bu sezon 27 maçta forma giymiş ve 3 gol kaydetmişti. Geçen sezonu Sivasspor'da geçiren Fatih Aksoy ise 30 maçta forma giymişti.