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31 Temmuz 2020, Cuma
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Welinton transferinde mutlu sona yakın

Beşiktaş Welinton transferinde mutlu sona yakın

Gelecek sezonun kadro çalışmalarına başlayan , N'Sakala'nın ardından 'dan Welinton'un transferinde de son aşamaya geldi. Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, stoperin transferi için ekibiyle bir miktar para ve karşılığında el sıkıştı.

'dan N'Sakala ile prensip anlaşmasına varan , Welinton transferinde de mutlu sona çok yaklaştı.

Spor'un haberine göre Beşiktaş'ın Welinton'un transferi karşılığında geçen sezonu 'da geçiren 'u bonservisiyle göndererek imzaları atma aşamasına geldiği iddia edildi.

SENELİK 850 BİN EURO
Öte yandan TRT Spor'un haberinde Welinton'un sözleşme detaylarına da yer verildi. yıldızla 3 yıllığına anlaşan Beşiktaş, oyuncuya ise yıllık 850 bin euro ödeyecek.

31 yaşındaki Welinton Souza Silva, Alanyaspor formasıyla bu sezon 27 maçta forma giymiş ve 3 gol kaydetmişti. Geçen sezonu Sivasspor'da geçiren Fatih Aksoy ise 30 maçta forma giymişti.

  1. 31.07.2020
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