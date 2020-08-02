Jönsson'a 1+1 teklif - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2020, Pazar
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Jönsson'a 1+1 teklif

Jönsson'a 1+1 teklif

ın eski öğrencisi Jens Jönsson için ilk resmi görüşme yapıldı. Siyah-beyazlı yönetici Erdal Torunoğulları, 'dan ayrılan 27 yaşındaki Danimarkalı oyuncu ve menajeriyle bir araya geldi.

ın eski öğrencisi Jens Jönsson için ilk resmi görüşme yapıldı. Siyah-beyazlı yönetici Erdal Torunoğulları, 'dan ayrılan 27 yaşındaki Danimarkalı oyuncu ve menajeriyle bir araya geldi. Sergen'in, Kanadalı yıldız Atiba ile beraber ön libero rotasyonu için düşündüğü Jönsson'a 1+1 yıllık teklif yapıldı. Jonsson'a yapılan teklifin 400 bin euro artı bonuslar olduğu öğrenildi.
  1. 2.8.2020
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