Lemina'ya 1 milyon euro - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2020, Pazar
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Lemina'ya 1 milyon euro

Lemina'ya 1 milyon euro

'a veda eden ve Terim'in daha iyisini istediği Lemina, 'ın önüne geldi. Ancak Galatasaray'da 2 milyon euro'ya oynayan Lemina için siyah-beyazlıların teklifi alınan karar gereği 1 milyon euro oldu.

Siyah-beyazlıların listesindeki isimlerden biri de Mario Lemina. Geçtiğimiz sezon G.Saray'da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki ön libero 'a da önerilmiş ancak karın kaslarındaki sakatlığın oynamasına engel olduğunu iddia ederek transferini veto etmiş; yerine de Elneny alınmıştı. G.Saray'a veda eden ve Terim'in daha iyisini istediği Lemina bir kez daha Beşiktaş'ın önüne geldi. Ancak 'da 2 milyon euro'ya oynayan Lemina için siyah-beyazlıların teklifi alınan karar gereği 1 milyon euro oldu.
  1. 2.8.2020
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