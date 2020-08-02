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02 Ağustos 2020, Pazar
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8 milyon euroluk virüs!

8 milyon euroluk virüs!

'ın 8 milyon euro karşılığında el sıkıştığı , Ljajic’in corona virüsü testi pozitif çıkınca bu transferden vazgeçti.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü, 'ı da vurdu... Siyah-beyazlı yönetim bir süre önce Adem Ljajic için 'nın takımıyla 8 milyon euro karşılığı anlaşmaya vardı. Fakat Sırp 10 numaranın corona virüsü testi pozitif çıkınca Rusların tüm planları değişti. Ljajic'i, 'in yerine isteyen Ruslar; testleri negatife dönmesine rağmen Sırp oyuncuya olan ilgilerini kaybetti ve bu transferi rafa kaldırdı.

Bu karar üzerine siyah- beyazlılar 8 milyon euro'luk bir gelirden oldu. Ljajic'in COVID-19 testinin pozitif çıktığını resmi olarak hiç açıklanmadı. Buna rağmen menajerlerinin Avrupa'nın değişik takımlarına teklif ettiği Ljajic'ten halen öncelikle akciğer sonuçlarının istenmesi dikkat çekiyor.

  1. 2.8.2020
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