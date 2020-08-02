Gökhan yerine Linnes - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Gökhan yerine Linnes

Gökhan yerine Linnes

Gökhan yerine Linnes

'ta 'ün 'ye gitme ihtimaline karşı sağ bek arayışları başladı. Arjantin'den iki genç sağ bek için görüşmeler devam ederken, gündeme 'dan geldi.

Siyah-beyazlılarda savunmaya yapılacak takviyelerle ilgili çalışmalar sürüyor. Tecrübeli oyuncu ile yapılan görüşmeler menajer engeline takılırken; 35 yaşındaki milli oyuncu eski takımı F.Bahçe'ye dönmeye yaklaştı. ise yabancı sınırıyla ilgili alınan karar sonrasında Gönül konusunda ısrar edilmemesini istedi. Sergen'in aldığı bu karar sonrasında yönetim sağ bek alternatifleri üzerinde çalışmalara başladı. Arjantin'den iki genç sağ bek için görüşmeler devam ederken, gündeme G.Saray'dan geldi. G.Saray'dan önce 'ın gündemine gelen Linnes konusunda birkaç görüşme yapılması kararı alındı.
  1. 2.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gökhan yerine Linnes haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA