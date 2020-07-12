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12 Temmuz 2020, Pazar
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Sultanlar tamam

Sultanlar tamam

'nın gelecek sezonki kadrosu belli oldu. 13 kişilik kadroda 4 yabancı oyuncu yer alıyor.

Basketbol Takımı'nın gelecek sezonki kadrosu belli oldu. Sarayın Sultanları'nın kadrosu şöyle: Bria Hartley, Mercedes Russell, Bella Alarie, Anete Steinberga, , P. Derya Bilgiç, , Meltem Yıldızhan, Eda Şahin, Mısra Albayrak, Miray Balotu, Sude Yılmaz ve Melisa Eroğlu.
  1. 12.7.2020
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