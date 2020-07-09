Adem Büyük inanılmazı kaçırdı, attı, direğe takıldı
Bomboş kaleye atamadı, bir kez fileleri sarstı ve bir vuruşu da direkten döndü.
G.Saraylı Adem Büyük, dün inanılmaz işlere imza attı. 45+2'de Linnes'in sol kanattan yerden yaptığı ortayı arka direkte bomboş durumda Adem aldı. 32 yaşındaki forvet, zoru başardı ve bu pozisyonda golü atamadı. Vuruşunu Alanyaspor savunması çizgiden uzaklaştırdı. 49. dakikada Belhanda'nın pasını değerlendiren 1.77 boyundaki futbolcu, ardından bir de direğe takıldı. 74. dakikada Belhanda'nın sol kanattan yaptığı ortasına Adem Büyük'ün kafa vuruşu direkten geri döndü. Adem maç boyunca çok çalıştı.
- 9.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Adem Büyük inanılmazı kaçırdı, attı, direğe takıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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