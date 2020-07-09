Adem Büyük inanılmazı kaçırdı, attı, direğe takıldı

G.Saraylı Adem Büyük, dün inanılmaz işlere imza attı. 45+2'de Linnes'in sol kanattan yerden yaptığı ortayı arka direkte bomboş durumda Adem aldı. 32 yaşındaki forvet, zoru başardı ve bu pozisyonda golü atamadı. Vuruşunu Alanyaspor savunması çizgiden uzaklaştırdı. 49. dakikada Belhanda'nın pasını değerlendiren 1.77 boyundaki futbolcu, ardından bir de direğe takıldı. 74. dakikada Belhanda'nın sol kanattan yaptığı ortasına Adem Büyük'ün kafa vuruşu direkten geri döndü. Adem maç boyunca çok çalıştı.