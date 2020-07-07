Yeni sezona yeni Aslan! İşte Galatasaray'ın transfer planı
Cimbom, kupasız kapattığı sezonun izlerini nokta atışı transferlerle silmek istiyor. Pahalı yıldızlarla yollar ayrılacak, dinamik ve güçlü bir takım kurulacak. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Sarı-kırmızılılar art arda 2 şampiyonluğun ardından sezon başında birbirinden ünlü yıldızları kadrosuna katmıştı. Steven Nzonzi, Jean Michel Seri, Ryan Babel gibi kariyeri parlak yıldızlardan fazla fayda gelmemişti. Özellikle Nzonzi ve Babel büyük hayal kırıklığı olurken teknik direktör Fatih Terim de "Oyuncuların geçmişine değil geleceğine yatırım yapmalıyız" diyerek gelecek sezonla ilgili ilk sinyali çakmıştı. Pandemi sebebiyle gelirlerin iyice düşmesiyle beraber Aslan maliyeti daha düşük, daha genç ama 'ateş' gibi bir takım oluşturacak.
ÖNCELİK SATIŞTA
Galatasaray ilk planda pahalı takımının maliyetini düşürmeye çalışacak. Bunun için de ne yapacakları belirsiz Feghouli, Belhanda satılmaya çalışılacak. 7 milyon euro almasına rağmen sık sakatlanan Falcao da elden çıkarılacak. Faydasız olduğu için gönderilen Babel'in de en azından yine kiralık olarak takımdan ayrılması isteniyor. Galatasaray için yetersiz görülen Ahmet Çalık, Şener, Linnes, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz, Sekidika da gidebilir.
GENÇLER GELECEK
Cimbom, transfer planlamasını maliyeti ve yaşı uygun isimler üzerine kuruyor. Bu sezon generalin çok, askerin az olduğu takım ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Fatih Terim hem yetenekli hem de savaşçı oyuncular istiyor. Bunun için de Aslan birkaç özel isim hariç transferde daha çok genç futbolculara yönelecek. Böylece hem sahada daha hırslı bir Galatasaray olacak hem de gelecek yılların iskeleti hazırlanacak. Fatih Terim bu dönemde altyapıdan yeni yetenekleri de çıkartacak. Kulüp bu şekilde mali yönden de düzlüğe çıkacak.
KAPTAN ARDA
Galatasaray transferde gençlere yönelecek ancak bu sezon Muslera'nın yokluğunda saha içi lideri eksikliği görüldü. Bu sebeple kulübü bilen, sahiplenen tecrübeli bir isim mutlaka kadroya katılacak. Bu isim de Arda Turan olacak. 33 yaşındaki futbolcuya Muslera ile birlikte kaptanlık verilecek. Arda'nın sonrasında ise Fatih Terim'in yardımcısı olacağı belirtiliyor.
Savaş ÇORLU
- 7.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yeni sezona yeni Aslan! İşte Galatasaray'ın transfer planı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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