Yeni sezona yeni Aslan! İşte Galatasaray'ın transfer planı

Sarı-kırmızılılar art arda 2 şampiyonluğun ardından sezon başında birbirinden ünlü yıldızları kadrosuna katmıştı. Steven Nzonzi, Jean Michel Seri, Ryan Babel gibi kariyeri parlak yıldızlardan fazla fayda gelmemişti. Özellikle Nzonzi ve Babel büyük hayal kırıklığı olurken teknik direktör Fatih Terim de "Oyuncuların geçmişine değil geleceğine yatırım yapmalıyız" diyerek gelecek sezonla ilgili ilk sinyali çakmıştı. Pandemi sebebiyle gelirlerin iyice düşmesiyle beraber Aslan maliyeti daha düşük, daha genç ama 'ateş' gibi bir takım oluşturacak.

ÖNCELİK SATIŞTA

Galatasaray ilk planda pahalı takımının maliyetini düşürmeye çalışacak. Bunun için de ne yapacakları belirsiz Feghouli, Belhanda satılmaya çalışılacak. 7 milyon euro almasına rağmen sık sakatlanan Falcao da elden çıkarılacak. Faydasız olduğu için gönderilen Babel'in de en azından yine kiralık olarak takımdan ayrılması isteniyor. Galatasaray için yetersiz görülen Ahmet Çalık, Şener, Linnes, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz, Sekidika da gidebilir.

GENÇLER GELECEK

Cimbom, transfer planlamasını maliyeti ve yaşı uygun isimler üzerine kuruyor. Bu sezon generalin çok, askerin az olduğu takım ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Fatih Terim hem yetenekli hem de savaşçı oyuncular istiyor. Bunun için de Aslan birkaç özel isim hariç transferde daha çok genç futbolculara yönelecek. Böylece hem sahada daha hırslı bir Galatasaray olacak hem de gelecek yılların iskeleti hazırlanacak. Fatih Terim bu dönemde altyapıdan yeni yetenekleri de çıkartacak. Kulüp bu şekilde mali yönden de düzlüğe çıkacak.



KAPTAN ARDA

Galatasaray transferde gençlere yönelecek ancak bu sezon Muslera'nın yokluğunda saha içi lideri eksikliği görüldü. Bu sebeple kulübü bilen, sahiplenen tecrübeli bir isim mutlaka kadroya katılacak. Bu isim de Arda Turan olacak. 33 yaşındaki futbolcuya Muslera ile birlikte kaptanlık verilecek. Arda'nın sonrasında ise Fatih Terim'in yardımcısı olacağı belirtiliyor.

Savaş ÇORLU