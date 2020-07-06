Galatasaray haberi: Scout ekibinin hediyesi! 22'lik forvetten transfere yeşil ışık - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray Scout ekibinin hediyesi! 22'lik forvetten transfere yeşil ışık

haberi: Scout ekibinin hediyesi! 22'lik forvetten transfere yeşil ışık

Galatasaray haberi: Scout ekibinin hediyesi! 22'lik forvetten transfere yeşil ışık

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında listesine birçok ismi alan 'da genç yıldız adayları da transferde büyük önem taşıyor. Buna göre sarı-kırmızılı scoutlar, 'nın genç forveti Nigel Robertha'yı takibe almıştı. Hollandalı futbolcudan geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar geldi.

scout ekibinin yeni keşfi Hollandalı forvet Nigel Robertha olmuştu. Ligi ekiplerinden 'da forma giyen genç yıldız adayı transfere yeşil ışık yaktı.

''BU YAZ TAKIMDAN AYRILABİLİRİM"
Ajansspor'un derlediği habere göre, geleceği ile ilgili Bulgar basınına konuşan Robertha, "Hem Levski hem de benim için yeterince iyi bir teklif varsa, bu yaz takımdan ayrılabilirim" diyerek gelecek tekliflere açık kapı bıraktı.

SCOUT EKİBİ ROBERTHA'YI YERİNDEN İZLEDİ
Bilindiği üzere, Galatasaray scout ekibinin 22 yaşındaki oyuncu için Bulgaristan'a gittiği ve Beroe - Levski Sofya maçını yerinden izledi. Hollandalı forvet, Levski Sofya'nın deplasmanda 2-1 kazandığı maçta 2 gol kaydetti.

Öte yandan genç oyuncuyu Galatasaray haricinde ve Ludogorets takımları da yakından takip ediyor.

Kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Robertha; bu sezon forma giydiği 18 maçta 11 gol ve 2 asist kaydetti.

  1. 06.07.2020
  2. Güncelleme: 06.07.2020 17:48
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