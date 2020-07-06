Galatasaray haberi: Scout ekibinin hediyesi! 22'lik forvetten transfere yeşil ışık
Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında listesine birçok ismi alan Galatasaray'da genç yıldız adayları da transferde büyük önem taşıyor. Buna göre sarı-kırmızılı scoutlar, Levski Sofya'nın genç forveti Nigel Robertha'yı takibe almıştı. Hollandalı futbolcudan geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar geldi.
Galatasaray scout ekibinin yeni keşfi Hollandalı forvet Nigel Robertha olmuştu. Bulgaristan Ligi ekiplerinden Levski Sofya'da forma giyen genç yıldız adayı transfere yeşil ışık yaktı.
''BU YAZ TAKIMDAN AYRILABİLİRİM"
Ajansspor'un derlediği habere göre, geleceği ile ilgili Bulgar basınına konuşan Robertha, "Hem Levski hem de benim için yeterince iyi bir teklif varsa, bu yaz takımdan ayrılabilirim" diyerek gelecek tekliflere açık kapı bıraktı.
SCOUT EKİBİ ROBERTHA'YI YERİNDEN İZLEDİ
Bilindiği üzere, Galatasaray scout ekibinin 22 yaşındaki oyuncu için Bulgaristan'a gittiği ve Beroe - Levski Sofya maçını yerinden izledi. Hollandalı forvet, Levski Sofya'nın deplasmanda 2-1 kazandığı maçta 2 gol kaydetti.
Öte yandan genç oyuncuyu Galatasaray haricinde Legia Varşova ve Ludogorets takımları da yakından takip ediyor.
Kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Robertha; bu sezon forma giydiği 18 maçta 11 gol ve 2 asist kaydetti.
- 06.07.2020
- Güncelleme: 06.07.2020 17:48
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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