Fatih Terim Mustafa Cengiz zirvesinden flaş karar! Arda Turan... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Fatih Terim Mustafa Cengiz zirvesinden flaş karar! Arda Turan...

Fatih Terim Mustafa Cengiz zirvesinden flaş karar! Arda Turan...

Son haftalardaki kayıpların ardından, kendi evinde Trabzonspor'a 3-1 ile boyun eğen Galatasaray'da moraller bir hayli bozuk. Artık şampiyonluk yarışında da umutları tükenen sarı-kırmızılılarda Fatih Terim maç sonunda "Bazen her şey üst üste gelir. Bu senenin izahı yok. Sevgili Galatasaraylılara sesleniyorum, bu sene bizi affetsinler" ifadelerini kullanmıştı. Gelecek sezon için kolları sıvayan Aslan'da Trabzonspor maçı sonrası birçok radikal karar alınmıştı. Son bilgilere göre Arda Turan için de görüşme sağlayan Terim-Cengiz ikilisinin gerçekleştirdiği mini zirveden flaş bir karar çıktı. İşte detaylar...

6 Temmuz 2020 Pazartesi 16:09
Fatih Terim Mustafa Cengiz zirvesinden flaş karar! Arda Turan...

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı bordo-mavililer 3-1 kazandı.

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Fatih Terim Mustafa Cengiz zirvesinden flaş karar! Arda Turan...

CİMBOM HAVLU ATTI
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Sosa (pen.), 70. dakikada Filip Novak ve 90+5. dakikada Sörloth kaydetti. Galatasaray'ın tek golü ise 90+2. dakikada Seri'den geldi.

Fatih Terim Mustafa Cengiz zirvesinden flaş karar! Arda Turan...

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 61'e yükselterek Başakşehir ile arasındaki 2 puanlık farkı korudu.

Fatih Terim Mustafa Cengiz zirvesinden flaş karar! Arda Turan...

PUAN FARKI 11 OLDU
Süper Lig'deki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Galatasaray ise 52 puanda kaldı ve Başakşehir'le puan farkı 11'e yükseldi.

Fatih Terim Mustafa Cengiz zirvesinden flaş karar! Arda Turan...

SON DARBE ONYEKURU
Fatih Terim, ligin 29. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Medipol Başakşehir müsabakasında ilk 11'de görev verdiği Henry Onyekuru'yu kiralık sözleşmesinin sona ererek Monaco'ya dönmesi, Mario Lemina'yı da sakatlığı nedeniyle Trabzonspor mücadelesinde oynatamadı.

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