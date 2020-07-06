Fatih Terim Mustafa Cengiz zirvesinden flaş karar! Arda Turan...

Son haftalardaki kayıpların ardından, kendi evinde Trabzonspor'a 3-1 ile boyun eğen Galatasaray'da moraller bir hayli bozuk. Artık şampiyonluk yarışında da umutları tükenen sarı-kırmızılılarda Fatih Terim maç sonunda "Bazen her şey üst üste gelir. Bu senenin izahı yok. Sevgili Galatasaraylılara sesleniyorum, bu sene bizi affetsinler" ifadelerini kullanmıştı. Gelecek sezon için kolları sıvayan Aslan'da Trabzonspor maçı sonrası birçok radikal karar alınmıştı. Son bilgilere göre Arda Turan için de görüşme sağlayan Terim-Cengiz ikilisinin gerçekleştirdiği mini zirveden flaş bir karar çıktı. İşte detaylar...