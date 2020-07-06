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Trabzonspor maçı sonrası olanlar oldu! Galatasaray'da tarihi operasyon
Galatasaray'ın Trabzonspor'a 3-1 mağlup olmasının ardından fatura belli oldu. Süper Lig'de ilk 2'ye girme şansı mucizelere kalan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar Andone, Nagatomo ve Onyekuru ile yolları ayıran Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe gelecek. İşte operasyonun detayları...
6 Temmuz 2020 Pazartesi 12:13
Güncelleme: 06.07.2020 12:13
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Derbi maçında alınan mağlubiyetin ardından Galatasaray'da tarihi bir operasyon gerçekleştirilecek.
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Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılarda birçok isimle yollar ayrılacak.
İşte Galatasaray'ın tarihi operasyonu...
BELHANDA Sözleşmesi 2021 Haziran ayına kadar devam eden Belhanda ile sezon sonunda kesin olarak olarak yollar ayrılacak.
Faslı futbolcunun kariyerine Arabistan Ligi'nde devam etmesi bekleniyor.
FEGHOUILI Galatasaray ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Sofiane Feghouli'yi elden çıkartarak hem bonservis geliri elde etmek hem de maaş bütçesini düşürmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Cezayirli futbolcuya yıllık toplam 4.3 milyon euro ödüyor.