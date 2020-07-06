Trabzonspor maçı sonrası olanlar oldu! Galatasaray'da tarihi operasyon - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Trabzonspor maçı sonrası olanlar oldu! Galatasaray'da tarihi operasyon

Trabzonspor maçı sonrası olanlar oldu! Galatasaray'da tarihi operasyon

Galatasaray'ın Trabzonspor'a 3-1 mağlup olmasının ardından fatura belli oldu. Süper Lig'de ilk 2'ye girme şansı mucizelere kalan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar Andone, Nagatomo ve Onyekuru ile yolları ayıran Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe gelecek. İşte operasyonun detayları...

6 Temmuz 2020 Pazartesi 12:13 Güncelleme: 06.07.2020 12:13
Trabzonspor maçı sonrası olanlar oldu! Galatasaray'da tarihi operasyon

Derbi maçında alınan mağlubiyetin ardından Galatasaray'da tarihi bir operasyon gerçekleştirilecek.

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Trabzonspor maçı sonrası olanlar oldu! Galatasaray'da tarihi operasyon

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılarda birçok isimle yollar ayrılacak.

İşte Galatasaray'ın tarihi operasyonu...

Trabzonspor maçı sonrası olanlar oldu! Galatasaray'da tarihi operasyon

BELHANDA
Sözleşmesi 2021 Haziran ayına kadar devam eden Belhanda ile sezon sonunda kesin olarak olarak yollar ayrılacak.

Trabzonspor maçı sonrası olanlar oldu! Galatasaray'da tarihi operasyon

Faslı futbolcunun kariyerine Arabistan Ligi'nde devam etmesi bekleniyor.


Trabzonspor maçı sonrası olanlar oldu! Galatasaray'da tarihi operasyon

FEGHOUILI
Galatasaray ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Sofiane Feghouli'yi elden çıkartarak hem bonservis geliri elde etmek hem de maaş bütçesini düşürmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Cezayirli futbolcuya yıllık toplam 4.3 milyon euro ödüyor.


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