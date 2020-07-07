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07 Temmuz 2020, Salı
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Feghouli'ye 'tekme' faturası! Sezon sonu gönderilecek

Feghouli'ye 'tekme' faturası! Sezon sonu gönderilecek

maçında gördüğü sonrası Cezayirli futbolcu, ‘’ ilan edildi. Menajerine kulüp bulması söylendi.

Cimbom'un 2 şampiyonluğunda önemli payı olan bu sefer sabır taşırdı. Sezon başı hep geç form tutan Cezayirli futbolcu, karşılaşmasında sorumsuzca gördüğü sonrası '' ilan edildi. 32. dakikada takım arkadaşlarını yalnız bırakan tecrübeli oyuncuya 'dan ağır bir ceza gelecek. Ancak yönetimi, teknik direktör ve camia Feghouli'nin ipini çekti. Yönetim, menajerine kulüp bulmasını istedi.

TEK SORUN MAAŞI

Galatasaray, Sofiane Feghouli'nin sözleşmesinden çıkmak istiyor ancak burada en büyük problem Cezayirli futbolcunun maaşı. Feghouli'nin sarı-kırmızılı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 3 milyon 850 bin euro sabit maaşı var. Bonuslarıyla bu rakam 4 milyon euro'yu aşıyor.

  1. 7.7.2020
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