Feghouli'ye 'tekme' faturası! Sezon sonu gönderilecek
Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası Cezayirli futbolcu, ‘istenmeyen adam’ ilan edildi. Menajerine kulüp bulması söylendi.
Cimbom'un 2 şampiyonluğunda önemli payı olan Sofiane Feghouli bu sefer sabır taşırdı. Sezon başı hep geç form tutan Cezayirli futbolcu, Trabzonspor karşılaşmasında sorumsuzca gördüğü kırmızı kart sonrası 'istenmeyen adam' ilan edildi. 32. dakikada takım arkadaşlarını yalnız bırakan tecrübeli oyuncuya PFDK'dan ağır bir ceza gelecek. Ancak Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim ve camia Feghouli'nin ipini çekti. Yönetim, menajerine kulüp bulmasını istedi.
TEK SORUN MAAŞI
Galatasaray, Sofiane Feghouli'nin sözleşmesinden çıkmak istiyor ancak burada en büyük problem Cezayirli futbolcunun maaşı. Feghouli'nin sarı-kırmızılı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 3 milyon 850 bin euro sabit maaşı var. Bonuslarıyla bu rakam 4 milyon euro'yu aşıyor.
- 7.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Feghouli'ye 'tekme' faturası! Sezon sonu gönderilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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