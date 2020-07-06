Feghouli'den Trabzonspor maçı itirafı! "Benim hatam"

Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanan Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısında gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bırakan Feghouli, 3-1'lik mağlubiyeti üstlendi. Feghouli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbol kariyerimdeki 13 yılda ilk defa bu şekilde oyundan atıldım. Açıkça hatalıyım ve bunun sorumluluğunu alıyorum. Dün akşamki yenilgi benim hatamdan kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Hürriyet'in haberine göre; Feghouli'nin kırmızı kartı Galatasaray tarafından cezasız bırakılmayacak. Sarı kırmızılılar, Feghouli'ye 30 ila 40 bin euro arasında bir para cezası verecek.