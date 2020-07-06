Feghouli'den Trabzonspor maçı itirafı! "Benim hatam"
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli, dün oynanan Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart görerek oyun dışında kalmasının ardından bugün bir paylaşımda bulundu. Feghouli yaptığı paylaşımda, "Açıkça hatalıyım ve bunun sorumluluğunu alıyorum. Dün akşamki yenilgi benim hatamdan kaynaklanıyor" dedi.
Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanan Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısında gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bırakan Feghouli, 3-1'lik mağlubiyeti üstlendi. Feghouli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbol kariyerimdeki 13 yılda ilk defa bu şekilde oyundan atıldım. Açıkça hatalıyım ve bunun sorumluluğunu alıyorum. Dün akşamki yenilgi benim hatamdan kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Hürriyet'in haberine göre; Feghouli'nin kırmızı kartı Galatasaray tarafından cezasız bırakılmayacak. Sarı kırmızılılar, Feghouli'ye 30 ila 40 bin euro arasında bir para cezası verecek.
- 06.07.2020
- Güncelleme: 06.07.2020 22:56
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Feghouli'den Trabzonspor maçı itirafı! "Benim hatam" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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