Feghouli'den Trabzonspor maçı itirafı! "Benim hatam" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
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'den maçı itirafı! "Benim hatam"

Feghouli'den Trabzonspor maçı itirafı! "Benim hatam"

'ın yıldız futbolcusu Sofiane , dün oynanan karşılaşmasında görerek oyun dışında kalmasının ardından bugün bir paylaşımda bulundu. Feghouli yaptığı paylaşımda, "Açıkça hatalıyım ve bunun sorumluluğunu alıyorum. Dün akşamki yenilgi benim hatamdan kaynaklanıyor" dedi.

'in 30'uncu haftasında oynanan - karşılaşmasının ilk yarısında gördüğü ile takımını 10 kişi bırakan , 3-1'lik mağlubiyeti üstlendi. Feghouli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbol kariyerimdeki 13 yılda ilk defa bu şekilde oyundan atıldım. Açıkça hatalıyım ve bunun sorumluluğunu alıyorum. Dün akşamki yenilgi benim hatamdan kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Hürriyet'in haberine göre; Feghouli'nin kırmızı kartı Galatasaray tarafından cezasız bırakılmayacak. Sarı kırmızılılar, Feghouli'ye 30 ila 40 bin euro arasında bir para cezası verecek.

  1. 06.07.2020
  2. Güncelleme: 06.07.2020 22:56
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