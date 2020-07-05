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05 Temmuz 2020, Pazar
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'den yorumu! Feghouli...

Fatih Terim'den kırmızı kart yorumu! Feghouli...

'in 30. haftasında , evinde 'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Galatasaray Teknik Direktörü , açıklamalarda bulundu. Sofiane Feghouli'nin maçın ilk yarısında gördüğü kırmızı kartla ilgili de konuşan Terim, "Kırmızı karta kadar çok zevkli bir mücadele vardı ama maalesef Soso hiç kendinden beklemediğimiz bir şekilde gördü. Feghouli'nin atılması doğru karardı" ifadelerini kullandı.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

Bu sene bazı şeylerin anlatımı yok. Sevgili Galatasaraylılara sesleniyorum, bu sene bizi affetsinler. İnanmış arkadaşlarımızla gemiyi, kıyıya yaklaştırmaya çalışacağız. Aklımızda olmayan ne varsa başımıza geliyor. Bu sene böyle oldu. 65 dakika 'a karşı hele bu havada, bu nemde oynamak hiç kolay değil. Aslında çok güzel bir maçı kaçırdı herkes. Kırmızı karta kadar çok zevkli bir mücadele vardı ama maalesef Soso hiç kendinden beklemediğimiz bir şekilde gördü. Feghouli'nin atılması doğru karardı.

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  1. 05.07.2020
  2. Güncelleme: 06.07.2020 00:04
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