Fatih Terim'den kırmızı kart yorumu! Feghouli...
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulundu. Sofiane Feghouli'nin maçın ilk yarısında gördüğü kırmızı kartla ilgili de konuşan Terim, "Kırmızı karta kadar çok zevkli bir mücadele vardı ama maalesef Soso hiç kendinden beklemediğimiz bir şekilde kırmızı kart gördü. Feghouli'nin atılması doğru karardı" ifadelerini kullandı.
İşte Fatih Terim'in açıklamaları:
Bu sene bazı şeylerin anlatımı yok. Sevgili Galatasaraylılara sesleniyorum, bu sene bizi affetsinler. İnanmış arkadaşlarımızla gemiyi, kıyıya yaklaştırmaya çalışacağız. Aklımızda olmayan ne varsa başımıza geliyor. Bu sene böyle oldu. 65 dakika Trabzonspor'a karşı hele bu havada, bu nemde oynamak hiç kolay değil. Aslında çok güzel bir maçı kaçırdı herkes. Kırmızı karta kadar çok zevkli bir mücadele vardı ama maalesef Soso hiç kendinden beklemediğimiz bir şekilde kırmızı kart gördü. Feghouli'nin atılması doğru karardı.
- 05.07.2020
- Güncelleme: 06.07.2020 00:04
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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