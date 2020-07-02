Fatih Terim’den Nagatomo’ya veda! "Yolun açık olsun evlat" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2020, Perşembe
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’den Nagatomo’ya veda! "Yolun açık olsun evlat"

Fatih Terim’den Nagatomo’ya veda! "Yolun açık olsun evlat"

Galatasaray Teknik Direktörü , sarı-kırmızılı ekiple son antrenmanına çıkan ’ya hesabı üzerinden veda etti. Terim paylaşıma, "Yolun açık olsun evlat" notunu düştü.

Galatasaray Teknik Direktörü , hesabından ile fotoğrafını paylaşarak, "Yolun açık olsun evlat" sözleriyle Japon futbolcuya veda etti.

Galatasaray ile sözleşmesi biten Yuto Nagatomo, bugün sarı-kırmızılılar ile son antrenmanına çıktı. İdmanda arkadaşlarıyla vedalaşan 33 yaşındaki futbolcu, bu esnada gözyaşlarını tutamadı. Terim de Japon oyuncuya sosyal medya hesabından veda etti. Nagatomo ile fotoğrafını paylaşan Terim, "Yolun açık olsun evlat" notunu düştü.

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  1. 02.07.2020
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