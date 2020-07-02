Son dakika: Galatasaray'da Onyekuru takımdan ayrılıyor!
Son dakika haberine göre, Galatasaray'da Yuto Nagatomo'dan sonra bir veda daha gerçekleşiyor. Sarı-kırmızılı takımın Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru kulübüne geri dönüyor.
Galatasaray'da Henry Onyekuru şoku yaşanıyor. Birçok futbolcusunu sakatlığa kurban veren sarı-kırmızılılarda Nijeryalı yıldızdan kötü haber geldi. Ducar Sports'un haberine göre, Henry Onyekuru, Fransız ekibinin izin vermemesi sebebiyle Süper Lig'de kalan maçlarda forma giyemeyecek.
Monaco'nun yeni sezon planlamasında kadroda düşündüğü futbolcusunu korumak için böyle bir karar aldığı belirtiliyor.
- 02.07.2020
- Güncelleme: 02.07.2020 18:29
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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