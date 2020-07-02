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02 Temmuz 2020, Perşembe
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Son dakika: 'da takımdan ayrılıyor!

Son dakika: Galatasaray'da Onyekuru takımdan ayrılıyor!

Son dakika haberine göre, 'da Yuto Nagatomo'dan sonra bir veda daha gerçekleşiyor. Sarı-kırmızılı takımın Monaco'dan kiraladığı Henry kulübüne geri dönüyor.

'da Henry şoku yaşanıyor. Birçok futbolcusunu sakatlığa kurban veren sarı-kırmızılılarda Nijeryalı yıldızdan kötü haber geldi. Ducar Sports'un haberine göre, Henry Onyekuru, Fransız ekibinin izin vermemesi sebebiyle Süper Lig'de kalan maçlarda forma giyemeyecek.

Monaco'nun yeni sezon planlamasında kadroda düşündüğü futbolcusunu korumak için böyle bir karar aldığı belirtiliyor.

  1. 02.07.2020
  2. Güncelleme: 02.07.2020 18:29
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