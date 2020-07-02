Son dakika: Galatasaray'da Onyekuru takımdan ayrılıyor!

Galatasaray'da Henry Onyekuru şoku yaşanıyor. Birçok futbolcusunu sakatlığa kurban veren sarı-kırmızılılarda Nijeryalı yıldızdan kötü haber geldi. Ducar Sports'un haberine göre, Henry Onyekuru, Fransız ekibinin izin vermemesi sebebiyle Süper Lig'de kalan maçlarda forma giyemeyecek.

Monaco'nun yeni sezon planlamasında kadroda düşündüğü futbolcusunu korumak için böyle bir karar aldığı belirtiliyor.

